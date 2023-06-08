梁家輝電影經典台詞「坐馬自達怪不得你塞車」成梗圖 相隔26年做代言人

65歲香港電影金像獎影帝梁家輝早前拍攝內地愛情電影《我愛你！》，更與葉童相隔32年再演情侶，令唔少影迷感到期待。梁家輝屹立影壇已40年，上個月接受馬時亨訪談式節目《馬時亨 香港情》訪問時，表示自己經歷咗140幾個唔同嘅人生，即已拍咗140多部電影。當中涉及唔少經典作，包括1997年《黑金》，梁家輝於戲中一句台詞「我們坐的都是賓士、勞斯萊斯，你坐馬自達，怪不得你塞車。」更成為網民至今愛用來調侃馬自達（MAZDA）嘅梗圖。26年後，有傳梁家輝將成為馬自達車款「CX-50」代言人，網路上更流傳著一張梁家輝神情認真地拎住馬自達最新CX-50模型車嘅照片，掀起話題。

網民憶經典台詞

長安馬自達於6月5日微博發布一張CX-50模型車宣傳圖，圖片中更有一名男士剪影，並寫下4大提示：「中國香港金像獎影帝」、「與MAZADA有著深厚淵源」、「從影經歷40餘年」、「中國電影百年百位優秀演員之一」，著大家透過關鍵詞競猜代言人身份，唔少網民都留言估嗰個代言人就係梁家輝，又寫下佢嘅經典台詞：「塞車梗終於要被終結了嗎？梁家輝與馬自達有著深厚淵源」、「這個必須讚，新的廣告詞已想好:你坐馬自達，難怪你不塞車」。長安馬自達未有對外公開其照片或影片，梁家輝及後接受訪問時表示：「開馬自達怎麼會塞車呢？我想講嘅係馬自達像賽車，當年是我中文不好。」網民紛紛表示好好笑。

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