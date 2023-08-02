梁家輝鬼馬派心 偕葉童出席《我愛你！》慈善首映禮

由香港金像獎影帝影后梁家輝、惠英紅及葉童主演寫實電影《我愛你！》（Love Never Ends），刻劃兩段真摯感人黃昏戀，是第25屆上海電影節的開幕電影，電影將於本周四（8月3日）在香港獻映。
《我愛你！》由《滾蛋吧！腫瘤君》導演韓延執導，改編自韓國網路漫畫家姜草同名作品，演員還有內地白玉蘭獎最佳男主角倪大紅以及香港演員何珮瑜演父女。昨日（8月1日），該片假銅鑼灣舉行慈善首映禮，除了有主角梁家輝、葉童、何珮瑜出席，其他名人來賓計有鄧達智、馬海倫、李龍基、余允抗、汪曼玲等，場面熱鬧。
何珮瑜現身
鬼馬又愛搞氣氛的梁家輝，在現場不斷借電影片名《我愛你！》向大家示愛，又帶頭做心心姿勢。他亦認真分享了電影的訊息：「人生充滿各樣情感，包括喜怒哀樂，而愛情並不是年青人的專利！每個年齡階層的人都有權利去享受愛！我們這部電影就是希望大家反思一下，在人生過程中，你付出了幾多愛，又接收了幾多愛？又有沒有將愛宣揚表達讓其他人感受到？」而葉童則體貼觀眾，叫大家要有心理準備，會感動流淚：「我演的每場戲，都有人反映說很感動，流了眼淚甚至鼻涕，所以我呼籲大家要準備好紙巾！電影除了男女之間的愛，還有友情、父女親情，甚至是對環境與動物等，都有愛的訊息在內。」另一女主角惠英紅因事未能到場，卻非常有心，留言托大會幫她傳達：「這是一部很勇敢創新的電影，選擇老年人這個題材，更找四個老人來演，實在很大膽！也很不容易。但這也是一部所有主創都投入了百分之二百的熱情、用心去拍攝的電影，希望大家會喜歡，請大家多多支持《我愛你！》這部電影！」何珮瑜則表示好高興自己能參與這部電影，亦把握機會向四位經驗豐富的主角偷師，學到怎樣去演得更自然貼地：「雖然我跟家輝哥與葉童姐姐沒有同場對手戲，但我看他們的戲份已經哭得停不下來！大家現在都忙自己的事業和家庭而忽略了對長者家人的關懷，或者可以多點用視像通話來溝通，表達愛意。」