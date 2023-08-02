梁家輝鬼馬派心 偕葉童出席《我愛你！》慈善首映禮

何珮瑜現身

鬼馬又愛搞氣氛的梁家輝，在現場不斷借電影片名《我愛你！》向大家示愛，又帶頭做心心姿勢。他亦認真分享了電影的訊息：「人生充滿各樣情感，包括喜怒哀樂，而愛情並不是年青人的專利！每個年齡階層的人都有權利去享受愛！我們這部電影就是希望大家反思一下，在人生過程中，你付出了幾多愛，又接收了幾多愛？又有沒有將愛宣揚表達讓其他人感受到？」而葉童則體貼觀眾，叫大家要有心理準備，會感動流淚：「我演的每場戲，都有人反映說很感動，流了眼淚甚至鼻涕，所以我呼籲大家要準備好紙巾！電影除了男女之間的愛，還有友情、父女親情，甚至是對環境與動物等，都有愛的訊息在內。」另一女主角惠英紅因事未能到場，卻非常有心，留言托大會幫她傳達：「這是一部很勇敢創新的電影，選擇老年人這個題材，更找四個老人來演，實在很大膽！也很不容易。但這也是一部所有主創都投入了百分之二百的熱情、用心去拍攝的電影，希望大家會喜歡，請大家多多支持《我愛你！》這部電影！」何珮瑜則表示好高興自己能參與這部電影，亦把握機會向四位經驗豐富的主角偷師，學到怎樣去演得更自然貼地：「雖然我跟家輝哥與葉童姐姐沒有同場對手戲，但我看他們的戲份已經哭得停不下來！大家現在都忙自己的事業和家庭而忽略了對長者家人的關懷，或者可以多點用視像通話來溝通，表達愛意。」