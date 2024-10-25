梁宸語Zev大澳搵景拍MV 陳泓升Vincent來港開工中環初體驗

來自馬來西亞的陳泓升（Vincent）、梁宸語（Zev），前年來港參加TVB選秀節目《聲夢傳奇2》，目前簽約TMG（TVB Music Group）成為旗下歌手進軍本地歌壇。

Vincent和Zev最近各自在港推出個人單歌，Vincent首支作品《最成熟的決定》是首抒情歌，而Zev則推出R&B曲風的《Lilian》。Vincent和Zev近日來港為自己的新歌拍攝MV及順道宣傳，二人接受訪問時談到來港發展，先是要適應香港人的超快步伐，已有心理準備將來要奔波香港與馬來西亞兩地，對於前輩Gin Lee（李幸倪）從馬來西亞來港發展逾10年才有現在成績，兩人異口同聲表示不會擔心，也沒有為自己的音樂事業發展定下期限，若要長期留港工作，他們會全力以赴及不怕辛苦，但Zev就肯定會想念大馬較慢的步調，還有美食及家人，又笑言若然辛苦到喊就會致電給父母，並稱：「但係如果到辛苦到喊嘅時候，其實係逼自己成長，去到下一個階段，係好事嚟。」還有她在馬拉開歌唱學校，如果長居香港便要跟學生改為網上上課，所以亦不捨得一班學生。Vincent則最愛家鄉的肉骨茶，而他本身是位整骨師，為歌唱事業已暫停原本的職業。