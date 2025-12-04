梁小冰疑抖音濾鏡太勁致表情僵硬　網民嘆失真：像AI合成

現年55歲的香港女星梁小冰因在1998年陳小春版《鹿鼎記》中，飾演韋小寶7個老婆中最美貌的「阿珂」一角紅遍兩岸三地，有着「古裝女神」、「古裝皇后」封號，還曾來台與羅志祥、歐漢聲合作演出《新梁山伯祝英台》。不過她近期因在抖音分享的影片濾鏡效果過強，引發外界熱議，被網友狠批：「像AI生成」。

年過半百仍保養得宜

梁小冰近期活耀於社交平台抖音，不過她在影片中的皮膚白到反光、下巴相當尖，不僅失去了過往清秀婉約的神韻，表情更顯得僵硬呆板。讓不少網友看了直批她容貌失真，甚至狠批：「像AI合成」、「這是AI小冰嗎」、「濾鏡開太強了吧」。有人認為，梁小冰本身就保有凍齡的外表，實在不需要太過度美顏，自然呈現的效果更突出。