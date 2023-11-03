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娛樂
2023-11-03 17:15:43

梁庭欣Verna奪得國際小姐第8名　創香港代表近年最佳成績

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梁庭欣Verna奪得國際小姐第8名　創香港代表近年最佳成績

今屆國際小姐早前喺日本東京舉行，選美大國委內瑞拉嘅佳麗再次奪得后冠。代表香港出賽嘅Verna梁庭欣喺70位佳麗當中晉身十五強，雖然未能打入五甲，但成績已經唔錯。而大會日前公布15強嘅終極排名，Verna取得第8名，可算係近年香港代表喺國際小姐嘅最好成績。

TVB近年已經冇再派佳麗出戰

7月完成嘅「國際小姐香港代表競選」，25歲嘅模特兒Verna梁庭欣脫穎而出成為「香港小姐」代表香港參賽。Verna身高5呎9吋，而且登上過國際時裝周嘅品牌天橋，高䠷身型同經驗，喺國際小姐絕對有競爭力。

以往TVB舉辦嘅香港小姐，選出嘅三甲都會代表香港出戰國際性選美。但TVB近年已經冇再派佳麗出戰，各大選美活動於是委託本地代表，挑選靚女為港出戰。

早前着民族服飾被批肉酸

早前港姐三甲決賽出爐之後，有網民將梁庭欣同今屆港姐冠軍莊子璇作對比，就話Verna顏值完勝。Verna喺個人IG宣布成為新一屆國際小姐香港代表之後，港姐出身嘅高海寧都留言叫佢加油。

不過早前公布咗Verna出戰國際小姐嘅嘅民族服飾後，雖然甚有香港本土特色，不過一班網民就唔多buy，留言直指服飾肉酸，甚至有網民指好似天津冬菜同埋痰罐！

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

梁庭欣Verna代表香港參選國際小姐（梁庭欣Verna IG） 梁庭欣Verna代表香港參選國際小姐（梁庭欣Verna IG） 梁庭欣Verna代表香港參選國際小姐（梁庭欣Verna IG） 梁庭欣Verna代表香港參選國際小姐（梁庭欣Verna IG） 梁庭欣Verna代表香港參選國際小姐（梁庭欣Verna IG） 梁庭欣Verna代表香港參選國際小姐（梁庭欣Verna IG） 梁庭欣Verna代表香港參選國際小姐（梁庭欣Verna IG） 梁庭欣Verna代表香港參選國際小姐（梁庭欣Verna IG） 梁庭欣Verna代表香港參選國際小姐（梁庭欣Verna IG）
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