梁思浩爆女藝人外地開工惹鬼上身 前往墓地因幾個舉動得罪靈體

由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英（Darren）主持的TVB Plus（82台）一小時節目《直播靈接觸》，前晚（18日）主題為「奪舍」，請來泰國法科師傅Frankie。節目剛開始Darren便借題發揮聲稱被「窮鬼」上身，他說︰「我哋《直播靈接觸》成績尚算唔錯啦，有30幾萬人互動率，係咪台前幕後應該加下人工呢？」呼籲引來全場一陣起哄。搞笑小革命過後Frankie師傅出場，講解主題「奪舍」跟「鬼上身」的分別，他解釋︰「鬼上身係遇到一啲鬼靈事物，有可能害你或者借助你身體得到一啲嘢、但未必係終身嘅。而奪舍可能係永遠，直情係想享受咗你嘅人生。」梁思浩即以一單女藝人撞鬼舊事，來解釋鬼上身。

女星93年拍旅遊特輯撞鬼 梁思浩表示，1993年有一名女藝人到外地拍攝旅遊特輯，他說︰「成日都話喺墓地唔好立亂玩同影相，嗰名女藝人入到墓地又跳舞、又唱歌，仲同身邊人嘻嘻哈哈。」到晚上她就出事，同行工作人員聽到女藝人在房大嗌大叫，又用第二種方言說話，已深知不妙，打算合力制服對方，思浩續說︰「點知幾個男人都控制唔到佢，其中有一位工作人員有修道，當場唸經女藝人先開始放鬆。呢單新聞都有報，影晒相成手瘀晒。」事後研究相信是她輕佻表現得罪了已故墓地女主人，因此上身教訓對方。