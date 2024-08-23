梁思浩爆導演單慧珠為效果滾水淥龜　放成群老鼠嚇王書麒

梁思浩爆導演單慧珠為求效果用老鼠嚇王書麒

梁思浩主持嘅YouTube節目《娛樂好好玩》，不時大爆娛圈猛料，早前開名爆前港姐楊思琦拍《無名天使3D》扮被欺凌搏同情，雙方一度隔空爆發罵戰！ 日前梁思浩喺新一集節目再玩開名爆，直指多年前藝人王書麒曾經被導演單慧珠不人道對待。 直斥該導演「變態」、「卑鄙」 該集節目提到多年前港片《安樂戰場》疑似假戲真做一事，從而討論導演為求拍出效果可以有幾盡。梁思浩憶述多年前王書麒曾經向佢透露點解唔拍電影，書麒話試過有導演撩佢傾偈，了解佢有咩驚。王書麒不虞有詐就答「我咩都唔驚，最驚老鼠」。

之後有場戲要拍王書麒極度恐慌嘅樣，該導演竟然喺街捉幾十隻老鼠，再困王書麒喺間房，然後導演叫製片由窗口掉老鼠入去房內。梁思浩形容當時王書麒「驚慌到癲咗」，而導演咁做只係因為想拍下王書麒「比恐慌再上一級嘅極度恐慌」！梁思浩直斥該導演「變態」、「卑鄙」並公開佢身分，原來就係多年前拍過唔少港台劇集嘅單慧珠。

許志安都有嘢講 梁思浩同時提到，單慧珠多年前拍戲時教唆演員用火燒龜，結果被控告虐畜。翻查資料，單慧珠1989年執導由江華等主演嘅電影《但願人長久》，戲中江華飾演患癌消防員，片中其太太煲金錢龜湯俾老公醫病，為咗令劏龜場面逼真，單慧珠真係叫演員用滾水淥龜，結果被漁農處控告虐畜，最後罪名成立。單慧珠受訪時提及呢件事﹐話法官叫佢用乾冰代替滾水，但單認為滾水嘅蒸氣向上升，乾冰嘅氣係向下沉，因此唔能夠接受。

有份拍《但願人長久》嘅許志安，多年前喺節目《Big4大四喜》提到，當年拍《但》演消防員，試位時不慎滑倒，單認為效果好好，要求安仔演出時都要跣低，結果仆咗十幾take。許志安又爆有位當紅女演員拍單慧珠嘅戲，有幕要喺浴室喊，但係拍咗好多次都喊唔出，單於是上前掌摑女演員，再叫攝影師roll機拍攝，女演員當堂呆咗。 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈