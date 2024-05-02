梁思浩疑被女藝人講是非 稱從不介意卻詛咒「佢個女會衰一世」

由「鬼王」梁思浩主持的TVB Plus（82台）互動靈異資訊綜藝直播節目《直播靈接觸》受歡迎，唔少網民又驚又要聽，節目上各種靈異經歷引起熱話。近日，梁思浩於社交平台上自揭遭身邊一名女藝人不停講是非，因而詛咒對方女兒，惹來唔少迴響，不少網民覺得梁思浩講得太過火。

梁思浩︰人在做天在看 若然未報 梁思浩日前PO出與好友向展鵬聚會合照，並大爆發現身邊一名女藝人不停於背後講自己壞話：「認識30年，很久沒有談談往事，才發現我們身邊有一位女性不停講我是非！ 最恐怖就係佢見我面時候，扮到若無其事！」梁思浩指自己無嬲，但就詛咒對方女兒衰一世：「Jeffrey問我嬲唔嬲？我只係答佢呢啲人喺娛樂圈大有人在。！我從不介意，也不生氣！ 你看看呢個女人個女兒，你就知道佢已經有報應！我又何須嬲呢？佢個女會衰一世！ 人在做天在看 若然未報……..只係時辰未到！ 報應一定落喺自己嘅兒女或自己嘅父母身上 所以凡事行正路！心正必有運。」

網民︰禍不及妻兒 梁思浩說話惹來極大迴響，網民留言指責心地差和毒舌：「講是非啫…唔洗咁呀…雙面人啫…又唔洗報應報係仔女身上呀？」、「禍不及妻兒呢，而且人地衰人地的事，但你而家咁講人地個女，就好似唔係幾好囉」、「你心地都好差」、「你咁樣講返人哋仔女，同講你嗰個有咩分別？」、「本來有睇你新節目，但聽完你呢段說話，應該以後唔會再睇，完」、「只有導人向善，不要話報應在人，父母仔女身上，聽到吾舒服，想吾到出自你口」、「你把口都好毒」等等。