梁思浩與無綫決裂18年 終放低與樂易玲恩怨破冰回巢 升呢《通靈之王》監製兼主持

梁思浩與無綫電視決裂18年，獲無綫電視總經理曾志偉親自邀請回巢，擔任台慶節目《通靈之王》監製兼主持。近日，梁思浩PO出企喺無綫門口嘅照片及《通靈之王》宣傳照：「18年後的終極緣份2.0。18年前離開這個門口我個身份係一個演員，18年後回來這個門口我個身份係一個監製兼主持人，多謝我經理人讓我圓夢。」《通靈之王》將於7月6日翡翠台首播，逢星期一至三晚上10時半至11時15分播出，共有15名參賽者參加通靈比賽，仲搵嚟玄學家李居明、麥玲玲、西洋魔法顧問Jessica等為節目提供中西玄學相關專業知識；梁思浩直言希望大家可以鼎力支持自己首個回歸無綫嘅重頭節目。

曾與陳志雲及樂易玲隔空開火

梁思浩於2004年被無綫裁員，當時嘅佢多次公開指責無綫無情，與無綫高層陳志雲及樂易玲隔空開火，反擊樂易玲指佢多年無劇拍嘅指控，又指樂易玲手上有份黑名單，只要兩大高層仲喺無綫，自己都返唔到去。去年8月，梁思浩宣布退出做咗17年嘅有線電視靈異節目《怪談》，基於當時與無綫簽定保密協議，未能向有線坦言去向，又被高層誤會佢身患絕症而請辭，自覺難堪。直至保密協議到期，梁思浩終在同年10月承認回巢無綫，仲話雖然好多嘢改變咗，但係無綫係佢第一份工，份情係冇改變到。

事隔18年，梁思浩態度180度轉變，仲話自己欠樂易玲一個道歉。梁思浩曾接受媒體訪問時反思自己當年鬧得太盡，仲話如果自己係樂易玲，聽到呢啲說話都會火上心頭，人大咗、睇法唔同咗令佢學識放下；梁思浩仲表示自己曾向一位圈中人搭路與樂易玲擺和頭酒，希望親口向對方講聲對不起。

原文刊登於 Yahoo 電影LOL，am730獲授權轉載