梁敏巧自爆將第一次獻俾Matt 男方笑謂不介意一齊拍親熱戲(有片)

梁敏巧（Maggie）與劉啟進（Matt）今日（1日）到銅鑼灣出席琴行活動，他們除了表現四手聯彈外，更大玩考默契遊戲，期間Matt突然送上《女神配對計劃》的主題曲，令Maggie非常驚喜及感動。Maggie的爸爸亦在場，怕羞的梁爸爸被問到對Matt的感覺，他笑而不語。

Matt直言心情很緊張，因為是第一次見到Uncle，令他不停冒汗。Maggie大讚Matt很識做，已準備好見面禮給爸爸，「我有同佢講爸爸鍾意食邊隻零食，佢買哂唔同嘅味。」Matt 稱要待Maggie今晚問爸爸對他的評價，但自覺梁爸爸對他不錯，相信初步印象良好。問到如不滿意會怎樣，他說會繼續努力。

Matt表示由細到大都會彈錯音，彈琴考至七級止步，坦言節目當時有剪接，令他看上去好像很厲害，但事實上不是，拍子感非常弱。他更叫Maggie 做Miss Leung ，因為對方很用心教他及陪他練琴。

Maggie稱近幾晚都見住，因為要一齊練琴，問到有冇捉住手仔彈琴，她說：「有幾個音係好近嘅，掂到個手指尾就會緊張，個心卜卜跳。」再問有沒有情不自禁親吻，她面紅紅說沒有，Matt指練琴的地方有閉路電視，不能做這些東西。

Maggie表示知道對方會彈琴之後，構思一齊四手聯彈，Matt知道後也密密苦練琴技，他更笑言跟Maggie練琴會分心，因為要望著她。提到他們在節目巡禮之後，也相約練琴，Maggie指距離活動日子接近，既然大家完成工作後有空檔，當然要努力練習。Matt大讚Maggie非常勤力，知道今日會有獨奏的部分，自己不停練習，自己則一旁看書，Maggie就覺得當下的感覺幾浪漫。



提到Matt在TVB節目巡禮上為Maggie拍照，效果不錯，Maggie直言對會攝影的男士會加分。對於有人指出Maggie比Matt高少少，Matt表示身高是改變不了的事，是事實，最重要是大家夾得來。

由於Maggie從事演藝工作，最近亦有拍戲，若然Maggie要拍親吻戲，Matt會否呷醋，他表示不回，自己是一個公私分明的人，知道這是工作部份，「佢做嘢好有分寸嘅」。問到如是親熱戲有沒有問題，Matt表示沒有問題，再問是激情戲會否呷醋，他說：「你OK，我OK ！」在旁Maggie也大嚇一驚謂：「咁大方？」但也不忘讚Matt很開通。當笑謂日後Maggie拍這些戲可能要找他事前練習，Matt說：「既然搵得我練，不如我拍埋啦！哈哈哈！」