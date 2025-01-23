梁敏巧被批桃花帶破財 「東張女神」表裏不一為人奄尖

由薛家燕擔任主持的風水賀年節目《2025風生水起》，每集都會請來堪輿學家李丞責、麥玲玲、唐碧霞等為觀眾指點蛇年迷津，更會教大家如何好好地「年廿八洗邋遢」，其中一個重要貼士，是原來齋以碌柚葉洗邋遢唔夠力，要連同柏葉及黃皮葉一起用才更有效果。

昨晚（22日）播出一集，麥玲玲師傅主持的「開運搵師傅」環節請來兩位「東張女神」梁敏巧及王嘉慧擔任嘉賓，期間眾人談到桃花運，玲玲師傅指敏巧「桃花帶破財」，不適宜與異性合作做生意：「你可能太過心軟，容易令到你有少少破財，唔好同男人合作做生意。」並指家燕姐「桃花帶財」，家燕姐聞言興奮得口窒窒笑謂：「我鍾意男人…」語音未落即引發全場大笑，及後家燕姐笑住補充謂：「我鍾意同男人合作，合作呀！」