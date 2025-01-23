梁敏巧被批桃花帶破財 「東張女神」表裏不一為人奄尖

由薛家燕擔任主持的風水賀年節目《2025風生水起》，每集都會請來堪輿學家李丞責、麥玲玲、唐碧霞等為觀眾指點蛇年迷津，更會教大家如何好好地「年廿八洗邋遢」，其中一個重要貼士，是原來齋以碌柚葉洗邋遢唔夠力，要連同柏葉及黃皮葉一起用才更有效果。
昨晚（22日）播出一集，麥玲玲師傅主持的「開運搵師傅」環節請來兩位「東張女神」梁敏巧及王嘉慧擔任嘉賓，期間眾人談到桃花運，玲玲師傅指敏巧「桃花帶破財」，不適宜與異性合作做生意：「你可能太過心軟，容易令到你有少少破財，唔好同男人合作做生意。」並指家燕姐「桃花帶財」，家燕姐聞言興奮得口窒窒笑謂：「我鍾意男人…」語音未落即引發全場大笑，及後家燕姐笑住補充謂：「我鍾意同男人合作，合作呀！」
玲玲師傅又指梁敏巧「年月相沖」，宜找遠方姻緣，天生眼耷代表「感情運略遜」、鼻樑有節代表「不宜早婚」，指敏巧不宜早婚，玲玲師傅說：「因為早結容易婚姻有波折。」玲玲最後還笑指敏巧表裏不一：「睇佢好似好冇所謂咁，但其實佢係幾奄尖。」至於王嘉慧，麥玲玲師傅指她傾向喜歡才華及藝術型異性，而且雙方最好有一段年齡差距，被問到「你會唔會嫌人大（年紀）？」，王嘉慧含蓄回應：「大十年都得嘅。」 明晚（24）一集，就請來戴祖儀及林正峰擔任嘉賓，玲玲師傅指戴祖儀本身命格容易吸納粉絲，並謂她在蛇年有機會名氣急增，或有機會結婚，祖儀聞言即笑指結婚沒有可能，皆因未有對象，玲玲師傅聞言即很肯定地回應謂：「你好快有對象！」令祖儀興奮得掩嘴尖叫。