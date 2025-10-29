熱門搜尋:
許紹雄 萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-10-29 11:30:00

梁敏巧谷心型胸與Matt拍拖現身 稱婚後會火速造人恨生一男一女

分享：
梁敏巧與Matt進展良好。（娛樂組攝）

梁敏巧與Matt進展良好。（娛樂組攝）

梁敏巧（Maggie）盛裝出席《TVB同行新世代節目巡禮2026》，谷出心型胸，追求她的律師劉啟進（Matt）陪同現身，他全表示不知道眼睛望哪裡，只好望住Maggie雙眼，更大讚Maggie穿甚麼都好看。最搞笑的是，Maggie說甚麼，Matt也說好，又不停讚Maggie，儘管Maggie自認是地獄廚神，Matt也指她煮甚麼都會吃，令到Maggie笑得非常開心。

梁敏巧谷出心型胸，笑言要給Matt驚喜。（娛樂組攝）

梁敏巧谷出心型胸，笑言要給Matt驚喜。（娛樂組攝）

問到他們的感情狀況時，他們笑謂是「非常深入了解中，進度唔錯，相處舒服。」由於兩位都是大忙人，適逢下月二人有活動，是不是借此多些見面，Maggie說：「希望客戶俾多啲機會我哋相處吓，俾多啲時間我哋瞓」，續指Matt是很有規律的人，晚上11點便要睡覺，而自己11點才收工。Matt稱仍在適應她的生活，坦言自己為了Maggie遲了一小時才睡，現時逢星期五、六會夜少少瞓，跟Maggie一齊開直播。

adblk5
梁敏巧與Matt非常合襯，二人受訪時，不時耍花槍。（娛樂組攝）

梁敏巧與Matt非常合襯，二人受訪時，不時耍花槍。（娛樂組攝）

談到生育問題，Maggie表示自己很愛小朋友，婚後會火速造人，「起碼2件先收肚，最好一男一女」。同樣喜歡小朋友的Matt亦希望有一仔一女小朋友，覺得這樣的畫面是非常。問到二人會否閃婚，Matt就表示最緊要大家的進展舒服，對於網上有不少自稱是玄學家的人指二人好有緣分，Matt表示有留意，笑謂：「大家都話我哋好襯，我都好中意大家咁講嘢。」

問到何時見家長，Maggie預告下月父親會出席他們的活動，Matt說：「咁驚咩？Uncle鍾意咩，Auntie嚟唔嚟？死啦！返去睇下先。」他表示有帶Maggie跟朋友見面，而Maggie也有在中秋送上一些小禮物。二人透露雙方家長都有觀看他們直播，Maggie曾隔空跟Matt爸爸打招呼。

Matt笑言不知道雙眼放哪裡才好。（娛樂組攝） Matt上載大家練琴的時候。 Maggie與Matt一齊出席活動。

ad