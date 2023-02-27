梁文禮停職3個月 網民斥商台無正視艾粒職場歧視

商台DJ梁文禮早前在私人帳戶批評梁詠琪、陳奕迅等歌手，但在公開帳戶就有讚冇彈，被指「雙面人」。商台今日宣布梁文禮因對個別音樂人發出「帶有傷害性之評論」，經雙方「共同檢討」後，暫停梁文禮的主持職務三個月。

不過，網民質疑商台的處理手法，因為商台另一DJ余迪偉早前公開指責艾粒性取向歧視兼職場欺凌，但艾粒至今沒有受到任何處罰。有網民認為商台因艾粒是高層，所以當無事發生。他們到商台的帖文留言︰「艾粒單嘢仲嚴重過佢呢單嘢喎！點解只係懲罰啲細？！」、「艾粒呢，拎性取向嚟玩咁多年，玩到當事人出聲啦，又唔見停職？」、「咁性取向歧視又洗唔洗停職務？」、「職場欺凌嗰啲高層就唔駛停職，喺自己FB講真心話俾人流出就要俾人停職」、「如果903認為自己係『嚴正執法』，就唔該你一視同仁，處理埋艾粒」。