梁文禮唔止批梁詠琪 批姜濤Anson Lo「集體強姦張國榮作品」

梁文禮被批「雙面人」，而他在私人帳戶批評其他歌手的帖文亦被翻出。

商台DJ梁文禮早前在社交平台的私人帳戶批評梁詠琪(Gigi)演唱會衫醜，唱功同跳舞都好差，然而在公開帳戶的評語卻完全相反。事件曝光後，被網民批評是雙面人。及後有網民重看他的社交平台，在讚陳奕迅(Eason)演出的帖文中留言問︰「係咪真係讚㗎？有冇背後踩人㗎？」未幾便有傳媒找到梁文禮私人帳戶原來也曾出po鬧Eason，就連楊千嬅、岑寧兒、姜濤和盧瀚霆等都有份。

上載與網民嘈交截圖

梁文禮在公開帳戶大讚Eason的演出令人感動，又多謝對方經理人邀請。然而，在私人帳戶則上載與網民舌劍唇槍的截圖，並用粗口反擊網民留言︰「真係好XX憎呢啲人！！唔通我要寫佢之前黑面唱歌，唱到發脾氣，唔記得《四季》歌詞喺我同麻利面前拋咪拋到跌咗支咪落地！而你日日聽到陳奕迅唱歌？？！咁係咪好耐無見到『呢個陳奕迅』呀？！有次我睇深圳個tour咪國語粵語夾雜囉~~~」