梁文禮唔止批梁詠琪 批姜濤Anson Lo「集體強姦張國榮作品」

商台DJ梁文禮早前在社交平台的私人帳戶批評梁詠琪(Gigi)演唱會衫醜，唱功同跳舞都好差，然而在公開帳戶的評語卻完全相反。事件曝光後，被網民批評是雙面人。及後有網民重看他的社交平台，在讚陳奕迅(Eason)演出的帖文中留言問︰「係咪真係讚㗎？有冇背後踩人㗎？」未幾便有傳媒找到梁文禮私人帳戶原來也曾出po鬧Eason，就連楊千嬅、岑寧兒、姜濤和盧瀚霆等都有份。
上載與網民嘈交截圖
梁文禮在公開帳戶大讚Eason的演出令人感動，又多謝對方經理人邀請。然而，在私人帳戶則上載與網民舌劍唇槍的截圖，並用粗口反擊網民留言︰「真係好XX憎呢啲人！！唔通我要寫佢之前黑面唱歌，唱到發脾氣，唔記得《四季》歌詞喺我同麻利面前拋咪拋到跌咗支咪落地！而你日日聽到陳奕迅唱歌？？！咁係咪好耐無見到『呢個陳奕迅』呀？！有次我睇深圳個tour咪國語粵語夾雜囉~~~」
批MIRROR周邊產品核突
另外，環球早前邀請多位歌手翻唱張國榮作品，當中有MIRROR的姜濤、盧瀚霆等，梁文禮轉載相關報道說︰「集體強姦張國榮作品」。惟梁文禮曾在公開帳戶大讚姜濤天生便是明星，充滿魅力，因此報道對梁文禮指姜濤、盧瀚霆翻唱張國榮作品是強姦的說法感到不解。他亦批評MIRROR的周邊產品設計核突，「設計完全無心兼無良心，點頭通過所有嘢出得街嘅都係。你哋邊個會買，千祈唔好俾我睇到，即unfollow你。」當有人問他有沒有MIRROR飛時，他回覆對方的反應非常冷淡，更認為「不如做更多有意義嘅嘢」。
網民撐私人帳號講真話
報道亦找到梁文禮批評岑寧兒的歌聲︰「個個點話YoYo係天使嘅聲音，你聽過天使把聲咩！？可能係Minions咁都得㗎嘛~」又轉載友人評論楊千嬅的相關報道，留言：「你咪X去睇佢演唱會！以後唔同你打牌！」有網民就力撐梁文禮在私人帳戶講真說話沒問題，又認為「佢嗰啲批評都幾公道」，亦有網民認為今次事件，引證藝人是雙面人的道理，並好奇梁文禮日後如何再訪問歌手。