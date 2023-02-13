梁朝偉入行40年拍紀念節目 自覺幸運人生從不感後悔

今年是梁朝偉入行40周年，早前他與好友莊文強拍攝了一個紀念節目《人生半山腰》，回顧他過去的演藝生涯。他在片中提到因為周星馳而入行，片中播出不少偉仔試鏡的片段，並表示很開心當時可以加入兒童節目磨練。及後，他在劇組試過連續工作18小時，7日沒有睡過覺。他自言比較愛與合作開的導演一起工作，因為互相認識，知道大家想要甚麼，而跟李安因為不太熟絡，所以當年跟他合作很緊張。偉仔又提到，跟譚家明導演合作拍攝《殺手蝴蝶夢》時，對方對於「啊」及「唉」的用詞，以及頭部角度都非常執著，加上當時偉仔很年輕，所以非常不滿對方如此嚴謹。

評價自己人生︰ 非常幸運 偉仔在片中又提到當年拍攝《花樣年華》的一場食雲吞麵戲份，他足足NG了26次，亦因此而吃了26碗麵；而拍攝《阿飛正傳》時，就試過一場咬住雪梨入屋的場口而NG了27次。他坦言因此而質疑自己是否不懂演戲，及後才發現，王家衛是不想他有太多花巧演技，想以最自然的方式去演繹。偉仔坦言重看以前的作品，亦有感演出時有點造作，但他從不後悔，不認為有哪一個角色需要重演。他說︰「每一個角色都學會一些東西，要不是那一個錯，我就不會知道怎樣去改進。人生也沒有地方需要重來，也沒有遺憾，如要我去評價自己的人生及演藝生涯，只能用四個字去形容，非常幸運！」他認為，有比他演得更好的演員，而他能夠獲獎，是因為幸運。

學會活在當下 莊文強稱與偉仔合作過6次，以往拍到最後一天，偉仔便會悄悄離開，但唯獨拍攝《金手指》時，偉仔留下跟劇組拍照，又為大家簽名。偉仔解釋，因很多人都以為大家日後還會再見面，但現在，可能明天大家永遠都不會再見，應該要留下紀念，讓大家開心。他又自言在十多年前經過墓園，思考起生死問題，而自己這幾年來也愈來愈樂觀，亦很珍惜每一天，因為人生可能沒有明天。他說︰「人很奇怪，每一天都緬懷過去，期待將來，但永遠看不到現在，總是覺得以前比今天好，又希望明天會更好。」