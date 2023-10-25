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娛樂
2023-10-25 13:20:48

梁朝偉再會王菲 妻夫木聰帶池松壯亮見偶像勁緊張

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梁朝偉飛抵日本 妻夫木聰帶池松壯亮見偶像勁緊張

梁朝偉目前身在日本，再獲Calvin Chan安排約妻夫木聰於當地飯局。

現年61歲的影帝梁朝偉，日前驚喜現身九展Star Hall，成為本地獨立音樂組合my little airport演唱會的座上客，話咁快，梁朝偉已身在日本，還相約日本紅星妻夫木聰、池松壯亮於當地見面。

梁朝偉與妻夫木聰自去年4月開始結緣，當時兩人在位於六本木的著名食府「鮨SAITO」晚飯，妻夫木聰興奮留言寫：「依然令我不敢相信，過了夢一樣的時間，發夢都想可以有朝一日可以一同演戲…」妻夫木與偉仔惺惺相惜，之後兩人仍有約飲茶保持聯絡，今次妻夫木聰更帶同他前同門師弟池松壯亮出席飯局。妻夫木聰今日更新IG，並公開三人同框合照，同場還有身為「在日香港企業家協會」理事的Calvin Chan（陳志強），而妻夫木在照片下留言笑指池松見到梁朝偉非常緊張，他還以「與我敬佩的人和可愛弟弟」來形容偉仔和池松壯亮。

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妻夫木聰今次還帶同後輩池松壯亮（右）出席飯局，並大爆對方見到梁朝偉非常緊張。

妻夫木聰今次還帶同後輩池松壯亮（右）出席飯局，並大爆對方見到梁朝偉非常緊張。

及至今日中午，偉仔與愛妻劉嘉玲更為廣大網民送上驚喜，一同在IG分享偉仔與王菲的同框合照，兩人先後合演《重慶森林》、《天下無雙》，尤其《重慶森林》更是風靡世界各地影迷，這對昔日CP相隔多年終於再度碰頭，簡單寫下「好久不見」，而兩位好拍檔更頭貼頭望向鏡頭流露出Sweet爆表情，引發網民暴動式留言，為大家勾起不少回憶。

梁朝偉今日公開與王菲的Sweet爆合照。 《重慶森林》 《重慶森林》
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