梁朝偉劉德華內地賀歲檔對決 張藝謀新片加入戰團

《流浪地球2》前年10月開鏡

一早「霸位」嘅有劉德華主演嘅《流浪地球2》。4年前嘅《流浪地球》喺國內怒收近47億人民幣，拍續集就梗架啦。前年10月《流2》開鏡，當時亦落實係2023年賀歲檔上畫，於是宣傳工作去年9月已經起跑，預告片、華仔造型照、劇照呢啲鋪排好逐一面世，搶佔先機。《流2》其實係《流浪地球》前傳，解釋返點解要用推進器將地球送離太陽系，以免被太陽吞沒嘅故事。

張藝謀新片《滿江紅》年初一打對台

殊不知去到22年尾，忽然殺出2套大片同《流浪地球2》打對台。先有張藝謀新片《滿江紅》宣布定檔大年初一上映。《滿》以南宋年間岳飛死後4年為背景，奸臣秦檜同金國會談前夕，金國使者突然在宰相駐地身亡，㩗帶嘅密信仲不翼而飛，秦檜下令一個小兵同一個兵營副統領，喺一個時辰內搵出兇手。聽落幾剌激，仲要係喜劇，加上大導金漆招牌，啱晒過年想睇嘻嘻哈哈賀歲片嘅觀眾。而卡士就有內地男星沈騰同易烊千璽，足以同《流浪地球2》匹敵。