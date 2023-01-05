梁朝偉劉德華內地賀歲檔對決 張藝謀新片加入戰團

內地解除唔少對新冠疫情限制措施之後，本來各方寄望會令經濟重新啟動，但係感染個案大爆發，令唔少人寧願留喺屋企。本來受疫情打擊嚴重嘅內地電影業，今年賀歲檔反而十分進取，國片陣容相當鼎盛！
流浪地球2
流浪地球2
《流浪地球2》前年10月開鏡
一早「霸位」嘅有劉德華主演嘅《流浪地球2》。4年前嘅《流浪地球》喺國內怒收近47億人民幣，拍續集就梗架啦。前年10月《流2》開鏡，當時亦落實係2023年賀歲檔上畫，於是宣傳工作去年9月已經起跑，預告片、華仔造型照、劇照呢啲鋪排好逐一面世，搶佔先機。《流2》其實係《流浪地球》前傳，解釋返點解要用推進器將地球送離太陽系，以免被太陽吞沒嘅故事。
張藝謀新片《滿江紅》年初一打對台
殊不知去到22年尾，忽然殺出2套大片同《流浪地球2》打對台。先有張藝謀新片《滿江紅》宣布定檔大年初一上映。《滿》以南宋年間岳飛死後4年為背景，奸臣秦檜同金國會談前夕，金國使者突然在宰相駐地身亡，㩗帶嘅密信仲不翼而飛，秦檜下令一個小兵同一個兵營副統領，喺一個時辰內搵出兇手。聽落幾剌激，仲要係喜劇，加上大導金漆招牌，啱晒過年想睇嘻嘻哈哈賀歲片嘅觀眾。而卡士就有內地男星沈騰同易烊千璽，足以同《流浪地球2》匹敵。
梁朝偉搭王一博拍《無名》
另一套大片係梁朝偉搭內地新一代人氣王王一博嘅《無名》。套戲係喺王一博出席新年倒數晚會上宣佈定檔，同時推出埋預告片，正式宣傳期唔夠三星期！《無名》都可以話係主旋律片，以1941年12月中共地下黨員喺日軍偷襲珍珠港期間，暗中進行情報交流嘅故事。呢個系列前2套戲係《中國醫生》同《長津湖》，但導演程耳風格有藝術片味道，再睇返預告同劇照，《無名》似乎會係更有格調。
無名
綜合多個內地電影媒體對3套大片嘅票房預測，估計《流浪地球》可以收到37億成為冠軍，《滿江紅》票房有17－20億元人民幣，而《無名》就有3.5－5億元。不過條數都要視乎疫情之下過年，內地民眾仲願唔願意去戲院睇戲。
原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載