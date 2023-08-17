梁朝偉孖劉德華每20年合體炮製經典 北京舉行定檔發布會互篤金手指

年底壓軸電影《金手指》，由莊文強導演、編劇，黃斌監製，梁朝偉、劉德華、蔡卓妍主演，今日除公開正式預告及海報外，更在北京舉行發布會，梁朝偉、劉德華、蔡卓妍、方中信、陳家樂、莊文強、黃斌均有現身，就連劉嘉玲及英皇集團老闆楊受成也有到場支持。 梁朝偉、劉德華相隔逾20年再次合體齊登大銀幕，兩位影帝在發布會上直言今次拍攝相當開心，偉仔更指雙方合作近40年，華仔是他最佳拍檔，兩位神級影帝在台上金手互握，全場起哄。

合作《鹿鼎記》結緣 身兼導演及監製的莊文強，先在台上介紹《金手指》故事內容：「這是一個從$100到100億的故事，就是一個人怎麼用$100元賺到100億的故事，這是一個美夢與惡夢不斷交換的故事，所以需要兩位好戲之人來演繹。」莊導演跟偉仔、華仔曾合力打造港產片經典作《無間道》，對於能夠再次打動兩位影帝合體，莊導演表示非常榮幸，華仔亦分享當收到劇本時感受，並說：「20年之後，再有機會跟梁朝偉一起拍戲，我看完劇本後，就問莊文強導演：『對手是誰？不會是梁朝偉吧？』導演點頭，這個作品就成了！」偉仔一樣心有靈犀，大讚華仔是最佳拍檔：「其實我看甚麼劇本，第一人選都是劉德華，命運就是這樣，在電視台我們就是最佳拍檔，偏偏是20年才能合作一次，但是每一次都是非常愉快和開心的。」台上亦展示3張相片，紀綠兩位從80年代電視台出道，再到《金手指》，他們近乎每隔20年就合作打造經典，偉仔就指雙方雖然不算太多交往，但一合作上來就很有默契，偉仔續指：「拍攝《鹿鼎記》時，那個時候剛入行，大家非常認真用功，每天工作量都很多，幾乎沒有私底下一起去玩，但恰恰就是這樣，我們的感情就在這個時候開始建立，演員之間的默契建基於信任，到今天大家還是好朋友。」華仔聽後亦非常認同說：「回頭望到現在《金手指》，經過接近40年，我覺得我們還是最初那個時期，沒有太大改變。」偉仔更指跟華仔在新戲的關係，與《鹿鼎記》的差不多，同樣亦敵亦友。