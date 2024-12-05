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娛樂
2024-12-05 22:54:35

梁朝偉希望可以自監自演動作劇情片 處男作唔預劉嘉玲有原因

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梁朝偉獲香港演藝學院頒「榮譽博士」學位。

梁朝偉獲香港演藝學院頒「榮譽博士」學位。

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梁朝偉、洪金寶、導演許鞍華及阮兆輝今日到香港演藝學院出席榮譽博士暨榮譽院士頒授典禮。洪金寶的太太高麗虹、洪天明一定及劉嘉玲等均有到場出席。

梁朝偉繼早前獲「科大」獲頒「人文學榮譽博士」後，今日獲頒「榮譽博士」學位。偉仔表示已經很滿足，但沒有計劃打算慶祝，並指過去在電影上的獎項也試過一同連拎幾個，所以不算是得獎年。他表示不懂得要開班教學生做戲，但如果是分享經驗就非常樂意，並稱自己只會演不懂教。他又指每一次拍一個角色，都要讀很多書。

梁朝偉繼科大之後，再獲香港演藝學院頒發榮譽博士。

梁朝偉繼科大之後，再獲香港演藝學院頒發榮譽博士。

最想自監自演

他透露現時最想做監製，是監製自己演出的電影，但籌備劇本需時，希望明年可以實現。他表示內容初步構思是動作劇情片，有些父女情，拍攝地方會是日本或韓國，並要看拍攝地方才可以決定起用哪些演員。不過，他就未有打算讓劉嘉玲參與，因為嘉玲不會日語。

至於是甚麼動作，他表示可能是飛車、逃亡，未必一定是打鬥，更笑言可以請洪金寶合作，但首要要求是自己不用打。他稱早前在日本跟是枝裕和見面，有洽談合作，自己亦已落實會現出，但對方仍未寫好劇本。

 

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梁朝偉指劉嘉玲不會日語，所以不會安排她在自己的監製作品出現。

梁朝偉指劉嘉玲不會日語，所以不會安排她在自己的監製作品出現。

讚劉青雲演得好

偉仔透露自己看了《破．地獄》及《爸爸》，開心《破．地獄》的票房很好，見到港產片的反應比外國的電影還要好，並大讚青雲的演出非常好。他透露聖誕節將與家人外遊滑雪，但會先欣賞劉嘉玲舞台劇的演出，看完首場之後才出發。

許鞍華 洪金寶 阮兆輝

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