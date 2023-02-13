梁朝偉希望明年拍電視劇 提起恩師林麗真眼濕濕

今年是梁朝偉出道40周年，大陸平台抖音為他製作特別節目《人生半山腰》，邀請偉仔與莊文強一齊郊遊談心，回顧偉仔過去40年的演藝生涯。節目中播出不少昔日他在無綫的珍貴片段，他更表示希望2024年春天可以再次拍攝電視劇。

拍 《大運河》爬華山極大挑戰 偉仔在節目中憶起不少當年在無綫拍劇的點滴，當提起在1987年拍攝《大運河》時，他坦言要攀上華山，從早上7時爬到下午5時，經過東峰、南峰才到西峰，坦言沒有平路，只有梯級，而抵達之後，他與工作人員的住宿十分簡陋，只住在非常殘破的木屋，每天只有一盆水，大家只能用毛巾沾少少水清潔。他視這些經歷都是很好的磨練及體驗，「可以算是磨練，也可以說是體驗，現在看起來就是一個體驗，沒有說好不好，但是到後來就會覺得，有甚麼地方我不能住呢？」 預告2024年春天拍劇 偉仔又提到，當年台慶可以讓眾人學習到平時學不到的技能，正因為要表演，令他學會打後空翻及跳彈床，他更直言當時可以一次過完成跳彈床及後空翻，全程不用榻榻米，便再去另一個廠演戲。他稱因為是電視台出身，所以很想在最後的演藝生涯再拍電視劇，「希望2024年的春天拍電視劇，因為電視劇跟電影不一樣，電視劇的篇幅很長，有很多時間去建立角色或是故事的發展，整個團隊的感情也可以有較長的時間去培養。」

最欣賞 鮑方 莊文強問到偉仔覺得如何才是一個好演員，他笑言很難答，但他很敬佩鮑方叔，二人曾在《倚天屠龍記》合作，認為對方完全沒有架子，很有修養，也很溫柔，坦言對方的印象至今仍令他很深刻。他又指對方從不在現場教人做戲，他認為一個好演員不會教別人演戲，因為自己的演戲方式是從經驗中得來，加上片場不是教室，導演是深知他用的演員的能力，自己只會給予意見，從不評論對方做得好與不好。

不擅交際 其後莊文強播出多位曾與偉仔合作過的導演，以及美術指導張叔平的短片，眾人不約而同都指偉仔很愛收埋自己，不愛交際。當播到《430穿梭機》監製林麗真的片段時，偉仔特別感觸，她在片中表示，偉仔就像她的兒子一樣，並憶述偉仔到康城影展時曾致電她的情況。偉仔說︰「她基本上好像我媽媽，我第二個媽媽，沒有她、沒有今天的我。」