梁朝偉是否偉大演員？　下結論前先重溫3套王家衛作品

第42屆香港電影金像獎已曲終人散，梁朝偉第6度奪影帝，引發熱議；劉嘉玲台上稱讚丈夫是偉大演員，但梁朝偉拒認，只強調是「好演員」。
文章出處：「當代中國」網站
6次金像獎影帝、3次金馬獎影帝、1次康城影帝、2次亞洲電影大獎影帝及亞洲電影貢獻榮譽大獎、威尼斯影展終身成就獎等等，梁朝偉是好演員還是偉大演員？大家早有答案。但，他確實是金像獎「影帝之最」，讓我們由3部王家衛執導作品，重溫其令人難忘的經典角色。
1995年首奪影帝｜《重慶森林》為愛執迷
都市愛情片《重慶森林》，講述兩個現代愛情故事，一個是失戀警察與神秘女殺手的邂逅，以及另一警察剛與空姐女友分手後，遇上暗戀他的快餐店女孩的浪漫故事。
梁朝偉飾演一名失戀警察，他將對分手女友的思念投放在屋中各種物件上，會拿起大大小小的毛公仔自言自語。他的失戀獨白，在悼念逝去的戀情，其演繹情傷後的憂鬱、彷徨，都是現代人的寫照，為他拿下第一座金像獎最佳男主角獎座。
1998年2奪影帝｜《春光乍洩》同志愛恨交戰
電影《春光乍洩》的故事發生在阿根廷，一對同性戀人為了有新的開始，從香港來到阿根廷。旅途中，兩人遇上迷路、爭執，以至鬧分手。縱使後來兩人重逢，關係依舊緊張。兩人個性迥異，雖然深愛對方，卻不懂得表達愛，結果愈走愈遠。
戲中，梁朝偉演活在愛情中猶豫拉扯糾纏的男同志，呈現同性戀人間的激情、溫暖、爭拗，爭執分合就如每一對異性或同性戀人。他的自然演技，贏得觀眾和評審的歡心。
2001年3奪影帝｜《花樣年華》 陷婚外情兩難
《花樣年華》講述60年代的婚外情故事，報館編輯周慕雲與妻子搬進新居後，發現妻子與已婚鄰居發生婚外情。周慕雲跟同樣被伴侶背叛的有夫之婦，在受傷、寂寞中互相慰藉，後來相知相惜，身陷情感漩渦中。
梁朝偉飾演周慕雲，在演繹上，他不單是丈夫，當發展婚外情後，又變成情夫。梁朝偉要同一時間飾演兩個角色，能夠有條不紊地展現角色的複雜內心世界，加上多層次的演技表達，獲得一致讚賞。
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