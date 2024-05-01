梁朝偉是否偉大演員？　下結論前先重溫3套王家衛作品

1995年首奪影帝｜《重慶森林》為愛執迷 都市愛情片《重慶森林》，講述兩個現代愛情故事，一個是失戀警察與神秘女殺手的邂逅，以及另一警察剛與空姐女友分手後，遇上暗戀他的快餐店女孩的浪漫故事。 梁朝偉飾演一名失戀警察，他將對分手女友的思念投放在屋中各種物件上，會拿起大大小小的毛公仔自言自語。他的失戀獨白，在悼念逝去的戀情，其演繹情傷後的憂鬱、彷徨，都是現代人的寫照，為他拿下第一座金像獎最佳男主角獎座。

1998年2奪影帝｜《春光乍洩》同志愛恨交戰 電影《春光乍洩》的故事發生在阿根廷，一對同性戀人為了有新的開始，從香港來到阿根廷。旅途中，兩人遇上迷路、爭執，以至鬧分手。縱使後來兩人重逢，關係依舊緊張。兩人個性迥異，雖然深愛對方，卻不懂得表達愛，結果愈走愈遠。 戲中，梁朝偉演活在愛情中猶豫拉扯糾纏的男同志，呈現同性戀人間的激情、溫暖、爭拗，爭執分合就如每一對異性或同性戀人。他的自然演技，贏得觀眾和評審的歡心。