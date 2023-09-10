梁朝偉流露「社恐」想避傳媒　劉嘉玲捏衣角拎回來遭笑言「像帶小孩」

記者黃玉婷／綜合報道
影帝梁朝偉近日獲得第80屆威尼斯影展金獅獎終身成就獎，他也帶着這份榮譽回到香港，引來大批媒體接機採訪，不過，他當下疑似「社恐」發作想閃回車上，卻被妻子兼經紀人的劉嘉玲拉回來，讓不少網友笑翻。
梁朝偉貴為影帝，卻是娛樂圈有名的「社恐」明星，容易在社交時感到不自在；他返回香港當天，似乎是被太多媒體包圍，只與眾人揮手就準備穿越人群鑽上車，沒想到，走在後頭的劉嘉玲拉住梁朝偉的外套，把準備上車的老公「拎回來」，只見梁朝偉被拽回，2人一起停留在原地讓媒體拍攝。
「像貓咪被主人捏住後脖領」
事實上，梁朝偉獲得金獅獎終身成就獎，他也直言「對從影41年的生涯有個交代」，而他8日一早返回香港時，在大廳內捧著金獎座，站着讓媒體拍攝時，就有人捕捉到站在一旁的劉嘉玲，只見她雙手抱胸站著「盯場」，也讓網友不禁大笑，直呼：「像小孩領獎，媽媽欣慰注視」。
而梁朝偉「社恐小動作」曝光後，引發許多網友爆笑，紛紛表示：「影帝被逮到了」、「2人真是互補」。他們更打趣說道：「看得出來梁朝偉很想回家，像貓咪被主人捏住後脖領」、「好像被老媽抓回來和不認識阿姨打招呼的我」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章