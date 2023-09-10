梁朝偉流露「社恐」想避傳媒　劉嘉玲捏衣角拎回來遭笑言「像帶小孩」

記者黃玉婷／綜合報道

影帝梁朝偉近日獲得第80屆威尼斯影展金獅獎終身成就獎，他也帶着這份榮譽回到香港，引來大批媒體接機採訪，不過，他當下疑似「社恐」發作想閃回車上，卻被妻子兼經紀人的劉嘉玲拉回來，讓不少網友笑翻。

梁朝偉貴為影帝，卻是娛樂圈有名的「社恐」明星，容易在社交時感到不自在；他返回香港當天，似乎是被太多媒體包圍，只與眾人揮手就準備穿越人群鑽上車，沒想到，走在後頭的劉嘉玲拉住梁朝偉的外套，把準備上車的老公「拎回來」，只見梁朝偉被拽回，2人一起停留在原地讓媒體拍攝。