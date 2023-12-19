梁朝偉現身《晴朗》 林海峰狂搞錯戲名超尷尬︰罰抄一千次

梁朝偉與劉德華主演的《金手指》快將上映，一眾演員開始馬不停蹄為電影宣傳。今早(19日)梁朝偉就現身商台擔任《在晴朗的一天出發》的嘉賓，林海峰形容今次是破天荒節目有嘉實，「做節目咁耐都未試過有嘉賓！你(梁朝偉)係第一個！真係好突然，我哋冇做任何宣傳，聽眾冇諗過你會突然間出現。」
提起梁朝偉的角色原形，他表示當年對這個角色原型發生的事並不太熟，只聽聞過。林海峰續問他當時在忙甚麼，是否忙於拍攝電影《咖喱辣椒》，梁朝偉表示不是，應該仍在求學階段。其後林海峰大讚對方是一個很勤力好學的人，並稱很想看他再拍類似《咖喱辣椒》的喜劇電影，梁朝偉不以為然，繼續談回《金手指》的角色設定。
《亞飛與亞基》變《咖喱辣椒》
林海峰之後提及梁朝偉當年拍的搞笑電影，表示很想再看，特別跟學友合作的一次。梁朝偉聞言表示：「我反而都享受嗰陣啲演出，因為冇包袱，冇乜人對你有咩期望。」不過，林海峰所說的《咖喱辣椒》，其實是張學友與周星馳合作的作品，並沒有梁朝偉參與演出。梁朝偉跟學友拍過的搞笑電影，實際上是《亞飛與亞基》，兩部電影都是由柯受良執導。其後林海峰在下午於社交平台貼出《亞飛與亞基》的劇照，留言說︰「I’ll chop myself into pieces! #罰抄一千次阿飛與阿基」。