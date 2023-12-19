梁朝偉現身《晴朗》 林海峰狂搞錯戲名超尷尬︰罰抄一千次

梁朝偉與劉德華主演的《金手指》快將上映，一眾演員開始馬不停蹄為電影宣傳。今早(19日)梁朝偉就現身商台擔任《在晴朗的一天出發》的嘉賓，林海峰形容今次是破天荒節目有嘉實，「做節目咁耐都未試過有嘉賓！你(梁朝偉)係第一個！真係好突然，我哋冇做任何宣傳，聽眾冇諗過你會突然間出現。」

提起梁朝偉的角色原形，他表示當年對這個角色原型發生的事並不太熟，只聽聞過。林海峰續問他當時在忙甚麼，是否忙於拍攝電影《咖喱辣椒》，梁朝偉表示不是，應該仍在求學階段。其後林海峰大讚對方是一個很勤力好學的人，並稱很想看他再拍類似《咖喱辣椒》的喜劇電影，梁朝偉不以為然，繼續談回《金手指》的角色設定。