梁朝偉相隔20年再度夥拍劉德華 《金手指》正式預告曝光 定檔12月上映

《金手指》由梁朝偉、劉德華、蔡卓妍主演，陣容還有任達華、方中信、周家怡、太保、陳家樂、姜皓文、白只等，今次曝光海報中，雙雄首次合體亮相，角色塑造性格鮮明，梁朝偉飾演的程一言以睥睨眾生之姿坐擁錢財之上，劉德華飾演的劉啟源則莊重堅定，試圖於金錢迷局之中俯瞰真相。而預告則以「100」入局，引出了一段「用100元賺100億」的不可能人生，一場橫跨15年的雙雄博弈也拉開了序幕！

在今日發布的定檔預告中，梁朝偉飾演的程一言開場時即以一句：「其實在香港做生意真的挺好玩的！」已讓人感受到了勃勃野心，當他望向車窗外時，一棟堂皇聳立的大廈，在其眼中仿佛是金磚壘砌而成的黃金帝國。而鏡頭一轉，劉德華所以的劉啟源帶領大隊人馬來勢洶洶，並質問程一言：「錢從哪兒來的？」程一言笑容玩味十足，一段「用100元賺100億」的暴富傳奇就此展開，梁朝偉一改招牌低調沉鬱的演繹手法，全情投入程一言的「狂妄國度」；預告最後，梁朝偉與劉德華對坐而視，在變幻的光影中，二人的神情和關係也愈發撲朔迷離，對於梁朝偉、劉德華於《無間道》後20年的再次世紀合體，難怪被影迷形容這是「華語電影史經典陣容的絕版復刻」！《金手指》自開拍以來獲萬眾期待，今次已定檔12月30日全球隆重上映，成為2023年華語片壓軸鉅獻。