梁朝偉繼《尚氣》後再登國際大銀幕 接拍金熊獎名導新片

據《Variety》報道,梁朝偉接拍的新片《Silent Friend》由Ildiko Enyedi負責執導,這位67歲匈牙利名導憑2017年代表作《夢鹿情緣》(On Body and Soul)曾勇奪柏林影展的最佳電影金熊獎,今次與梁朝偉合作令人期待。目前,《Silent Friend》處於前期準備階段,故事背景設定在德國中世紀大學城馬爾堡的植物園內,講述有關一棵樹的三個故事,橫跨百年,梁朝偉會是其中一個故事的主人翁,飾演一位香港知名神經科學家,劇本由Ildiko Enyedi親自操刀。

梁朝偉近年靠Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)成功躋身荷李活,又積極跟世界各地單位合作,今年為南韓女團NewJeans拍MV亦引起話題。