梁朝偉繼《尚氣》後再登國際大銀幕 接拍金熊獎名導新片

梁朝偉即將出發到意大利，出席第80屆威尼斯影展，並接受大會頒發終身成就金獅獎，成為首位華人演員獲得這項殊榮。梁朝偉早在90年代表已屬國際電影節的常客，而他相隔20年再夥拍劉德華的矚目電影《金手指》亦拍竣多時，日前落實定檔今年12月30日於全球上映，近日則有外媒爆料，披露梁朝偉將演出匈牙利女導演Ildiko Enyedi新片《Silent Friend》。

演神經科學家

據《Variety》報道，梁朝偉接拍的新片《Silent Friend》由Ildiko Enyedi負責執導，這位67歲匈牙利名導憑2017年代表作《夢鹿情緣》(On Body and Soul)曾勇奪柏林影展的最佳電影金熊獎，今次與梁朝偉合作令人期待。目前，《Silent Friend》處於前期準備階段，故事背景設定在德國中世紀大學城馬爾堡的植物園內，講述有關一棵樹的三個故事，橫跨百年，梁朝偉會是其中一個故事的主人翁，飾演一位香港知名神經科學家，劇本由Ildiko Enyedi親自操刀。

梁朝偉近年靠Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)成功躋身荷李活，又積極跟世界各地單位合作，今年為南韓女團NewJeans拍MV亦引起話題。