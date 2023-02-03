梁朝偉罕揭內心世界 父母天天吵架成人生陰影

現年60歲的影帝梁朝偉 (偉仔)早前一改低調作風，在毫無預警下進駐抖音，令網民十分驚喜，他頻頻更新，至今已經發佈了3條短片，帳號開通短短五日，粉絲人數已直迫210萬，相當厲害。而該平台亦特地為他製作了名為《這一刻，梁朝偉對你說》的短片，一連幾日上綫，偉仔在片中難得地首度剖白他的內心世界，更激罕提及到自己的童年往事。

偉仔早前在抖音片親認有社恐 (社交恐懼症)，他提到喜歡收埋自己，亦不善於表達，原來是基於童年的不快樂經歷所致，加上父母長年鬧交及後離異，對他打擊很大，他說：「剛開始的時候我是一個很活潑的小朋友來的，後來爸爸離開之後，我就開始把所有東西都藏在裡面。基本上我爸爸媽媽天天都吵架的，每天晚上都吵架，我爸爸好像感覺是每天都喝醉酒。他們每天都吵架，我還記得就是，那個時候很害怕，每天晚上聽到他們吵架，就拿被子，然後在那邊哭，也不知道怎麼反應，除了很害怕以外。我的那個畫面永遠都記得，我還記得那天是冬天是冷的.... 我從小就特別敏感吧。」