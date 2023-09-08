梁朝偉返港談得獎「係大家成就咗我」　對自己入行41年有個交代

獲威尼斯影展頒發終身成就獎嘅梁朝偉今早返港，並接受傳媒訪問大談得獎感受。梁朝偉嘅作品三度獲威尼斯影展頒發金獅獎，但佢直言今次心情同對上一次、2007年憑《色戒》得獎好唔同，因為今次係41年的努力，最感動係上到台觀眾企晒起身鼓掌，突然間覺得好似對自己入行41年有個交代。

至於自己係咪為港爭光？梁朝偉覺得電影係團體工作，由喺電視台做《430穿梭機》受好多好導演啟發、有機會拍《新紮師兄》、以至合作過嘅杜琪峯導演都好有啟發，反問個獎：「難道唔係屬於佢地？所以係大家成就咗我，只係我好彩行上去拎個獎……幾十年來，大家一齊好努力進發，今日得到嘅應該每一個人都有份。」

「只係我好彩行上去拎個獎」

梁朝偉得獎時提到自己一直都恨要一個屬於自己嘅金獅獎，今日偉仔解釋，當年同李安、湯唯等人為《色戒》去完威尼斯影展，由於行程趕急，未到頒獎禮就飛去多倫多影展做宣傳。後來《色戒》獲得威尼斯影展頒發金獅獎，李安要飛返去威尼斯領獎。

李安之後同大夥兒食飯時，將金獅獎放喺枱面，梁朝偉睇到眼都唔貶，李安為意到之後就話「大家嘅！」。當時偉仔就諗，如果有機會擁有就好。有記者問佢當時係咪恨到流口水，梁朝偉都認「係呀，流口水」