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娛樂
2023-09-08 16:15:56

梁朝偉返港談得獎「係大家成就咗我」　對自己入行41年有個交代

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梁朝偉獲威尼斯影展終身成就獎後返港

獲威尼斯影展頒發終身成就獎嘅梁朝偉今早返港，並接受傳媒訪問大談得獎感受。梁朝偉嘅作品三度獲威尼斯影展頒發金獅獎，但佢直言今次心情同對上一次、2007年憑《色戒》得獎好唔同，因為今次係41年的努力，最感動係上到台觀眾企晒起身鼓掌，突然間覺得好似對自己入行41年有個交代。

至於自己係咪為港爭光？梁朝偉覺得電影係團體工作，由喺電視台做《430穿梭機》受好多好導演啟發、有機會拍《新紮師兄》、以至合作過嘅杜琪峯導演都好有啟發，反問個獎：「難道唔係屬於佢地？所以係大家成就咗我，只係我好彩行上去拎個獎……幾十年來，大家一齊好努力進發，今日得到嘅應該每一個人都有份。」

「只係我好彩行上去拎個獎」

梁朝偉得獎時提到自己一直都恨要一個屬於自己嘅金獅獎，今日偉仔解釋，當年同李安、湯唯等人為《色戒》去完威尼斯影展，由於行程趕急，未到頒獎禮就飛去多倫多影展做宣傳。後來《色戒》獲得威尼斯影展頒發金獅獎，李安要飛返去威尼斯領獎。

李安之後同大夥兒食飯時，將金獅獎放喺枱面，梁朝偉睇到眼都唔貶，李安為意到之後就話「大家嘅！」。當時偉仔就諗，如果有機會擁有就好。有記者問佢當時係咪恨到流口水，梁朝偉都認「係呀，流口水」

梁朝偉於谷德昭執導的《行運超人》飾賴料布。 梁朝偉於王家衛執導的《東邪西毒》飾盲武士。 梁朝偉與梁家輝、鄭丹瑞等合演《風塵三俠》 吳宇森的《喋血街頭》，梁朝偉與張學友等好戲之人聯手 梁朝偉在《超時空要愛》演出世界級 梁朝偉於《正牌韋小寶之 奉旨溝女》鹹趣 梁朝偉2021年參演《尚氣與十環幫傳奇》

明年接拍新片演腦神經科學家

受訪時，梁朝偉太太劉嘉玲一直在旁，有記者問到點解偉仔得獎時專誠多謝太太，佢話咁多年來太太都默默支持和鼓勵自己：「好似從來冇多謝佢，係咪襯終身成就獎多謝佢？」。

而偉仔亦透露明年將接拍匈牙利導演Idilko Enyedi新片《Silent Friend》，飾演腦神經科學家。現時梁朝偉正準備角色，每日花5至6個鐘頭睇書，又會搵香港多間大學嘅腦神經科學家幫手了解有關知識，務求喺授課戲份做得更好，前後要花八個月時間。偉仔表示同導演視像見面後覺得對方可信，而且未拍過歐洲片，於是決定接拍。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

梁朝偉與張國榮合作，令王家衛作品《春光乍洩》成為香港電影經典 李安執導的《色，戒》，梁朝偉與湯唯成為一時經典 梁朝偉在《重慶森林》演警員663，與王菲化學作用奇佳。 梁朝偉在New Jeans MV《Cool with You》僅有不足30秒鐘的鏡頭，而且全無台詞，但一雙「會說故事」的眼睛足以震懾人心，道盡了他對邱比特越過人神之別的警告。（影片截圖） 梁朝偉｜《花樣年華》周慕雲站在昏黃燈光下，面對道德與感情的掙扎，只能隱忍克制，將感情收於心底。（電影截圖） 梁朝偉｜《無間道》陳永仁 充滿悲劇色彩，三年之後又三年，三年之後又三年，都快十年了。（無間道截圖） 梁朝偉在威尼斯電影節獲頒終身成就金獅獎，大會安排曾合作的李安導演頒獎。（路透社）
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