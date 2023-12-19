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娛樂
2023-12-19 17:18:28

梁朝偉驚喜現身《晴朗》 認狂推莊文強劇本︰睇完冇feel

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梁朝偉激罕現身商台做嘉賓。

梁朝偉與劉德華主演的《金手指》快將上映，一眾演員開始馬不停蹄為電影宣傳。今早(19日)梁朝偉驚喜現身商台擔任《在晴朗的一天出發》的嘉賓，林海峰形容今次是破天荒節目有嘉實，「做節目咁耐都未試過有嘉賓！你(梁朝偉)係第一個！真係好突然，我哋冇做任何宣傳，聽眾冇諗過你會突然間出現。」梁朝偉亦笑言：「冇諗過我會早起身呢！」

網民見到這張照片時，大感驚喜。

自認情緒化

梁朝偉表示，最近一個月變了「晏」人，沒有早起床。林海峰問及原因，他說︰「你知我個人好情緒化啦！」他又謂已很久沒有上商台，今次再訪卻不感到陌生，反而感覺很親切。其後眾人再討論《金手指》內容，包括他飾演的角色「程一言」，角色的原型是曾打造巿值70億元的佳寧王國的陳松青。

梁朝偉非常好學

林海峰在節目中大讚梁朝偉是一個很勤力及愛學習的人，而且家中有很多書籍，梁朝偉謙虛表示，因為每次角色不同，所以要學的東西也很多，全因工作需要，「我必須要學，如果唔係去到現場好虛，準備得幾多就幾多。」他提起拍攝《一代宗師》時，雖然學了功夫，但耍得不精。然而，拍攝的時候令他很有信心，他認為這是非常重要。他稱如遇到覺得值得分享的書或喜好時，就會跟身邊的朋友分享。

眾人都好開心見到梁朝偉出現。

有feel先會接拍

提到今次與莊文強再度合作，梁朝偉稱對方「特登」整了這個角色去引誘他接拍，形容今次拍攝是一次「重聚」。他稱跟劉德華已合作多年，跟莊文強亦因為《無間道》而成為好友，大家也會一切聊看甚麼書及電影。他坦言莊文強曾多次送上劇本，但都被他全推掉，他說︰「真係推咗好多次，因為我睇完冇feel，雖然佢拍完係好成功，但我睇完真係冇feel，咁我未必做得好。」

林海峰笑謂幸好當年梁朝偉對廣播劇有feel，否則推到今時今日也未能成事。梁朝偉解釋︰「可能當時積極啲，依家人大咗就懶咗，有包袱，人愈來愈大，好驚做出嚟唔好。」他稱以前因為沒有包袱，所以昔日的角色會演得較放，「自己鍾意點演都得」。

梁朝偉怕羞地跟觀眾打招呼。

跟華仔拍《鹿鼎記》成好友

盧覓雪提到《金手指》的宣傳片其中一幕，梁朝偉要扮暈，劉德華就用手托住對方的後腦，他形容華仔「好照顧人」，並稱早在拍攝《鹿鼎記》時而跟對方熟絡。他說︰「嗰時好好朋友，而且拍咗幾十集，所以建立咗好好關係，同埋建立咗好多信任。」他表示除了跟華仔合作《無間道》及《金手指》外，中間二人也拍過不少作品，卻形容這些作品「爛爛哋，冇咩人記得」，更謂很少看自己演出的電影，就算飛機上見到有自己的作品系列也不會看。

最後梁朝偉應林海峰要求，跟觀眾打招呼，但就予人感覺很害羞，他說︰「大家好！好耐冇見……無諗過咁多年後又喺電台……透過大氣電波同大家……咁樣咁樣傾偈。係囉！」之後林海峰再問會否有下一次，他說︰「下次？有機會嘅。」

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盧覓雪把握機會跟梁朝偉合照。

大合照。

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