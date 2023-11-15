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娛樂
2023-11-15 13:48:35

梁朝偉 楊千嬅《行運超人》CP重聚 支持九巴後人雷兆光孻女雷耀琪畫展

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梁朝偉 楊千嬅《行運超人》CP重聚 支持九巴後人雷兆光孻女雷耀琪畫展

梁朝偉、劉嘉玲、楊千嬅到場撐雷兆光孻女Jamie。

梁朝偉、楊千嬅曾於2003年合演港產片《行運超人》，兩人在九巴後人雷兆光孻女Jamie Louey（雷耀琪）的展覽上碰頭，千嬅在社交網分享與偉仔的同框合照，她引用《行運超人》中的經典對白留言︰「青馬天地連一線，萬丈大佛面向西，風和日麗旱天雷，愛你變成害死你。#葉孤紅 #賴料布」為網民勾起不少回憶。

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《行運超人》眨眼已經20年前。 梁朝偉、楊千嬅曾合演2003年港產片《行運超人》。

Jamie Louey是雷兆光與太太雷林靜怡的孻女，今年16歲已長得亭亭玉立，年紀輕輕的她卻展現出藝術天賦，對繪畫藝術更充滿熱情；本月10日，她與其他10位藝術家在香港視覺藝術中心共同展出了70件藝術作品。Jamie創作的六幅畫作受到了眾多城中名人和明星的關注和支持，除了梁朝偉、劉嘉玲、楊千嬅之外，黎姿（馬黎珈而）、周汶錡、汪詩詩、譚劉清儀、葉梁美蘭、羅可璇、周黃泳霖、Amanda雷怡暉、張潔雯等都有現身。其中有一幅畫作是Jamie關於外祖父的作品，對她而言具有深刻的意義，「外公擁有無窮的創造力，一直激勵著我。他擅長木工、建築和景觀設計，我渴望像他一樣擁有創造力，並在藝術上保持開放的心態。」Jamie的外祖父也親自到場，除了給予評論，更重要的是他的支持。

Jamie每週在工作室投入三小時的學習和培養藝術修養，目前專注於炭筆和油彩繪畫技巧的研究。「藝術是我的避難所，我在那裡成長和尋求庇護。我希望大家看到我的作品能夠立即理解對我來說重要的事物，並在情感上與之產生共鳴，提醒他們不要忘記珍惜家人、朋友、愛好或其他任何事物。」眾人一致稱讚Jamie，認為她具有出眾的藝術天賦，並衷心期望她能夠持續追求夢想，充分展現自己的才華。

雷兆光與太太雷林靜怡的孻女Jamie Louey展出多幅畫作。 雷兆光與太太雷林靜怡的孻女Jamie Louey展出多幅畫作。 黎姿 上山詩鈉
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