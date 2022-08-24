梁洛施低調住價值5億豪宅 IG出PO為愛貓慶生令大仔李長治意外曝光

現年34歲嘅梁洛施（Isabella），喺2007年拍攝《盜墓迷城3》時與香港首富李嘉誠兒子李澤楷相戀，之後更為其誕下三名兒子，可惜二人於2011年分手。多年嚟，佢一直專心照顧三個囝囝，唔需要為口奔馳，低調住喺5億豪宅過著富豪生活。梁洛施不時喺社交網站上載生活照片與網民分享，日前佢出PO上載與貓貓慶生嘅照片，不過網民就似乎錯咗重點，只將焦點放喺佢素顏嘅樣子及其背後嘅男生背影。

梁洛施喺12歳就已經開始模特兒工作，15歲時加入英皇娛樂成為旗下藝人，並作多方面發展，演出機會不斷，不過其後有傳佢因態度欠佳等問題被雪藏，四個月後復出，憑電影《伊莎貝拉》獲得第11屆香港金紫荊奬「最佳新人奬」及第27屆葡萄牙波圖國際電影節(Fantasporto)「最佳女主角」。2007年Isabella喺《盜墓迷城3》時與李澤楷相戀，其後二人先後誕下三名兒子（長治、孖仔長亨和長軒），可惜二人於2011年分手。自從與李澤楷分手後，Isabella帶埋三個囝囝移居加拿大，直至2018年宣布回流香港，復出拍電影《第一爐香》 。另外，佢喺2018年作客內地綜藝節目《奇葩說5》，與蔡康永及高曉松大談其愛情觀同人生觀，並強調佢從來冇後悔未婚產子，認為遇到自己愛嘅男人，值得為佢誕下幾個孩子。

低調住豪宅

梁洛施雖然未有嫁入豪門，不過就低調住喺價值5億嘅2萬呎豪宅，過著富豪生活，Isabella不時喺社交網站上載生活照片與網民分享。作為愛貓之人嘅佢，上年喺行山時發現有幼貓被遺棄，最終佢選擇收養。日前佢更為貓貓慶生，不過網民們就似乎錯咗重點，將焦點放喺佢嘅素顏及其背後嘅男生背影身上。好耐冇喺螢幕面前出現嘅Isabella，無論皮膚定身形都仍然keep得好好，令網民讚嘆不已。不過令網民最驚呀嘅就係照片令13歲大仔李長治意外曝光，佢望落好似俾身高1.72米嘅媽媽仲要高。

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