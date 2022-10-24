梁琤亞姐聚會驚現斜視問題惹網民擔憂健康 52歲宣布轉行做時尚學徒

52歲梁琤1990年透過參加《亞洲小姐競選》入行，出道至今已32年，兩年前北上發展。日前，梁琤與同為亞姐出身嘅羅霖和張文慈相約聚會，仲齊齊拍片介紹自己屬哪屆亞姐，不過網民就將焦點放於梁琤眼睛之上，認為佢左右眼唔對稱，疑似斜視問題令人擔憂健康。

影片所見，梁琤左眼似乎未能對焦，斜視嚴重，左右眼明顯唔對稱，有網民留言表示只認識羅霖和張文慈二人，問及旁邊嗰個係邊個，意指完全認唔到梁琤。梁琤不時都會更新社交平台，網民指佢早前所分享嘅自拍照，其眼睛並無出現咁嘅情況，懷疑佢因拍攝電影而受傷。

亞姐十甲不入星途仍燦爛

梁琤當年即使亞姐十甲不入，但仍獲電影監製賞識，憑處女作《黑貓》「Erica」一角奪得《第11屆香港電影金像獎》「最佳新演員」獎項，締造「打女」形象，及後演出《重金屬》、《霹靂鳳凰》等電影。礙於當時觀眾對動作片反應冷淡，梁琤於1997年轉戰電視圈，拍攝《烈火雄心》、《金枝慾孽》等作品，惟事業上位之際，梁琤為照顧患癌父親及4位弟妹暫退娛樂圈；直至2013年重返TVB，參演《金枝慾孽貳》、《巨輪II》、《梟雄》、《鐵拳英雄》等劇集，憑《梟雄》「劉美琴」一角入圍《萬千星輝頒獎典禮2015》「最受歡迎電視女角色」及「最佳女配角」。不過，梁琤2020年約滿後再次離巢，轉戰內地出席商演及出演綜藝節目等。

梁琤早前於社交平台宣布轉行成為時尚學徒，表示：「從動作演員到現在準備跨界做時尚學徒！我看到自己的進步、雖然還是有很多不懂的事！但我有一個俠女打不死的心！我會努力學習保持一個最好狀態給一直支援我的啟蒙老師『饒子懷』他是一個我非常敬佩的形象設計師！未來可期。我會加油加油的。」

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