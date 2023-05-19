梁競徽天安門排通宵睇升旗禮感動到喊：生活在中國非常幸福

梁競徽（前名梁烈唯）近年專注內地發展，不時於內地社交平台分享日常生活及帶貨搵真銀。曾經試過直播賣海鮮，吸引逾100萬人觀看，銷售額衝破50萬，早前又大曬新入手逾70萬Rolex名錶，似乎撈得風生水起。最近，梁競徽就去咗一趟北京旅行，一圓到天安門睇升旗禮及登上萬里長城嘅心願；佢仲喺長城上高唱《精忠報國》，非常激動。
「如果生命有顏色，那一定是中國紅！」
至於參觀天安門時，梁競徽就表示內心寧靜而強大：「看升旗，這份屬於我們的浪漫！你試過沒有呀？如果生命有顏色，那一定是中國紅！去北京一定要看一次升旗儀式，當國歌響起，國旗飄揚的時候，我的內心是寧靜而強大的。」
當日，梁競徽凌晨1時已到達天安門外排隊，其間仲同一齊排隊嘅女大學生閒聊，大讚對方愛國意識濃烈。之後梁競徽就與身旁年輕人跑起來，希望可以搵到更近天安門嘅位置睇升旗儀式；直至早上5時多，升旗禮正式開始，梁競徽跟著其他參觀人士唱國歌，仲感觸到喊。
網民：徽哥眼濕濕，我看出來了
梁競徽更於分享嘅影片中表示縱然捱通宵排隊，但一切都好值得：「可以生活在我們現在這個中國，是非常非常幸福的，中國加油」。
唔少網民都留言力讚梁競徽係愛國藝人：「徽哥眼濕濕，我看出來了」、「這樣的愛國氛圍YYDS，愛了愛了」、「愛國藝人，抵讚」，仲有網民表示希望各位導演及製片人畀機會梁競徽參與愛國電影拍攝。不過，亦有網民覺得梁競徽表現造作唔自然。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈