梁競徽天安門排通宵睇升旗禮感動到喊：生活在中國非常幸福

梁競徽（前名梁烈唯）近年專注內地發展，不時於內地社交平台分享日常生活及帶貨搵真銀。曾經試過直播賣海鮮，吸引逾100萬人觀看，銷售額衝破50萬，早前又大曬新入手逾70萬Rolex名錶，似乎撈得風生水起。最近，梁競徽就去咗一趟北京旅行，一圓到天安門睇升旗禮及登上萬里長城嘅心願；佢仲喺長城上高唱《精忠報國》，非常激動。

「如果生命有顏色，那一定是中國紅！」

至於參觀天安門時，梁競徽就表示內心寧靜而強大：「看升旗，這份屬於我們的浪漫！你試過沒有呀？如果生命有顏色，那一定是中國紅！去北京一定要看一次升旗儀式，當國歌響起，國旗飄揚的時候，我的內心是寧靜而強大的。」

當日，梁競徽凌晨1時已到達天安門外排隊，其間仲同一齊排隊嘅女大學生閒聊，大讚對方愛國意識濃烈。之後梁競徽就與身旁年輕人跑起來，希望可以搵到更近天安門嘅位置睇升旗儀式；直至早上5時多，升旗禮正式開始，梁競徽跟著其他參觀人士唱國歌，仲感觸到喊。