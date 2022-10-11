梁競徽帶貨被暗嘲無劇拍要靠直播搵食 曾徒手剝榴槤落力狂Sell

梁競徽（前名梁烈唯）近年專注內地發展，影視產量大減，但仍不時於內地社交平台分享日常生活。日前，梁競徽於平台直播帶貨，惹起網民熱議，指佢依靠帶貨搵錢。

梁競徽以一身全黑廚師打扮直播，過程中不斷落力狂Sell牛扒，但難掩倦容。雖然有詢問牛扒產品嘅留言，但仍有唔少網民將焦點放於梁競徽身上，不但叫梁競徽講粵語，更留言：「帶貨好過返大台」、「口罩給大家逼的沒招了，只能先掙錢先幹著對吧？」、「沒劇接要去帶貨了？」、「身高限制了他很難當大男主」等等，疑似暗嘲梁競徽無劇拍要靠帶貨搵食。而其實，梁競徽已非首次直播帶貨。早於數個月前，佢已試過直播帶貨賣海鮮，吸引逾100萬人觀看，銷售額更衝破50萬；又曾於果欄直播賣生果，戴上手套徒手剝開榴槤，唔少網民大讚發貨快及品質好。

曾爆seed斥記者

不過，講到近年較深印象嘅事件，必然係梁競徽爆seed指責一名記者報導網上「曾被梁競徽不禮貌對待」故事。有網民當時喺帖文中表示，大約4年前於酒店擔任前台接待，梁競徽向佢詢問︰「有冇得睇下你哋個ball房？」，網民指當時已經係夜晚8點，加上ballroom有活動舉行中，所以未能安排；之後梁競徽要求見經理，當網民問他貴姓時，佢就回答：「我喎！（指著自己個樣）你經理會識得我。」點知當外籍經理向梁競徽了解情況後，佢只係講咗「Er... I want see ballroom」及「Thankyou」呢兩句就走咗，網民暗示梁競徽以為個個都識佢同英文唔好。有媒體就將網民帖文報導；及後，梁競徽就喺微博指責該記者「亂up廿四」。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載