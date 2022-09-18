梁競徽自揭人工最低只得6千蚊 大陸網民嫌無綫出手太低

梁競徽(原名梁烈唯)近年專注發展，他為討觀眾歡心，除了不時在微博表忠外，更用國產電話，當然也少不得發表大陸網民最愛看的事，便是藝人緬懷以往拍劇的日子。
他表示從2004年至19年這15年期間，自己參演的劇集超過五十套，但令自己或觀眾記得，或稱得上是經典就只得《飛虎》系列。他說︰「其中2011-2013的飞虎系列，就肯定是大家都非常喜歡的，也是為我個人的事業帶來起薪的。不但多了人認識、認可，也將薪金由6000港幣每月，增加至15000港幣每月，更加在TVB獲得了《飛躍進步男藝人》，也在馬來西亞獲得了《最佳男新人》。」他形容該系列是「一套讓我從6000工資到15000工資的作品」
梁競徽︰不要以為藝人賺好多錢
大陸網民對無綫給他如此低的人工感到不可思議，批評無綫出手太低，又指無綫藝人的演技比起內地的小鮮肉好很多，認為無綫的做法太不公平。然而，有部份網民認為藝人的底薪不高，但可憑出席活動、代言賺錢。梁競徽其後逐一回應網民對無綫的指控，他說︰「不要覺得做藝人就能賺好多錢～那不一定是真的！做藝人最重要的修為～是自己！賺到的也是自己！」、「一向也是(低人工)，現在也好不了多少，但也要公平的想，它是在亞洲，甚至全世界，養人最多的一家電視台！壓力也很大的，特別是現在。」