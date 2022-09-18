梁競徽自揭人工最低只得6千蚊 大陸網民嫌無綫出手太低

梁競徽(原名梁烈唯)近年專注發展，他為討觀眾歡心，除了不時在微博表忠外，更用國產電話，當然也少不得發表大陸網民最愛看的事，便是藝人緬懷以往拍劇的日子。

他表示從2004年至19年這15年期間，自己參演的劇集超過五十套，但令自己或觀眾記得，或稱得上是經典就只得《飛虎》系列。他說︰「其中2011-2013的飞虎系列，就肯定是大家都非常喜歡的，也是為我個人的事業帶來起薪的。不但多了人認識、認可，也將薪金由6000港幣每月，增加至15000港幣每月，更加在TVB獲得了《飛躍進步男藝人》，也在馬來西亞獲得了《最佳男新人》。」他形容該系列是「一套讓我從6000工資到15000工資的作品」