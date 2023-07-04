梁競徽被質疑廣州豪華酒店「扮屋企」 真實香港寓所擁180度海景？

梁競徽（前名梁烈唯）近年專注內地發展，參演網絡電影以外，曾經帶貨賣海鮮吸引逾100萬人觀看，又投資鐘錶店、車行等生意，似乎風生水起；日前，梁競徽於社交平台分享自拍照，寫道：「完成工作之後休息一下。工作完了，回家休息啦。」，其屋內裝潢與地理位置引起網民討論，有網民直言喺香港有咁大個廳應該都叫豪宅，但就被人質疑梁競徽拍照嘅背景應該係喺酒店而唔係佢屋企。

疑似廣州酒店「雙臥室復式府邸」 從照片中所見，梁競徽身後背景裝修豪華，分為客廳和飯廳，飯廳擺放6人飯枱，客廳除咗擺放到兩張多人梳化及一張單人梳化，另外設有一部如同小型戲院般嘅巨型電視，客廳一角亦放滿Marvel、動漫及汽車等模型，空間感十足。不過，有眼利網民就指出梁競徽身處嘅地方似係廣州瑰麗酒店（Rosewood）：「對面ifc，廣州Rosewood」，根據酒店官網資料，梁競徽影相嘅背景與酒店嘅「雙臥室復式府邸」格局和傢俬都極為相似；其房型更配備完善廚房、大理石浴室、私人管家、私人大廚服務，以及專屬電梯直達。