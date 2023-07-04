梁競徽被質疑廣州豪華酒店「扮屋企」 真實香港寓所擁180度海景？

梁競徽（前名梁烈唯）近年專注內地發展，參演網絡電影以外，曾經帶貨賣海鮮吸引逾100萬人觀看，又投資鐘錶店、車行等生意，似乎風生水起；日前，梁競徽於社交平台分享自拍照，寫道：「完成工作之後休息一下。工作完了，回家休息啦。」，其屋內裝潢與地理位置引起網民討論，有網民直言喺香港有咁大個廳應該都叫豪宅，但就被人質疑梁競徽拍照嘅背景應該係喺酒店而唔係佢屋企。
疑似廣州酒店「雙臥室復式府邸」
從照片中所見，梁競徽身後背景裝修豪華，分為客廳和飯廳，飯廳擺放6人飯枱，客廳除咗擺放到兩張多人梳化及一張單人梳化，另外設有一部如同小型戲院般嘅巨型電視，客廳一角亦放滿Marvel、動漫及汽車等模型，空間感十足。不過，有眼利網民就指出梁競徽身處嘅地方似係廣州瑰麗酒店（Rosewood）：「對面ifc，廣州Rosewood」，根據酒店官網資料，梁競徽影相嘅背景與酒店嘅「雙臥室復式府邸」格局和傢俬都極為相似；其房型更配備完善廚房、大理石浴室、私人管家、私人大廚服務，以及專屬電梯直達。
香港寓所擁海景兼視帝出產地？
其實，梁競徽曾分享過佢嘅香港寓所，坐擁180度海景，家中一部分地方更鋪上大型兒童爬墊，以提供更多空間予兒子玩樂。據悉，梁競徽嘅寓所為深井碧堤半島，屋苑呎價約12,000港元，出產過陳山聰、陳豪、黎耀祥等多位視帝。梁競徽亦於今年3月生日拍片大曬收到契媽送嘅嘅生日禮物：約700萬嘅勞斯萊斯，表示契媽留低一條車匙，叫他自己去停車場收禮物，當時佢就露出驚喜表情，興奮地坐上車左摸右摸。梁競徽未有透露契媽身份，網民紛紛指契媽出手相當闊綽。
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