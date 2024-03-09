梁芷珮歐遊病足15日失聲激瘦 咳到甩肺藥石無效 竟食XX奇蹟咳斷尾！

「旅遊達人」梁芷珮（Christy）近年密密飛揾真銀，早前一家五口出動拍歐洲遊特輯，可惜旅途間不慎病倒。她指病情在15日裏持續惡化，最初只是感到輕微喉嚨痛，但很快病情加重，「除了不停流鼻水，更加日咳夜咳，咳到癲咗，回港後發現瘦了10多磅！」。

儘管她使用了各種藥物治療，但都無濟於事，許多粉絲和朋友也紛紛送上關心，也引來不少同病相憐的網民留言回覆，表示自己最近都有狂咳和打噴嚏，質疑是否感染「新菌」，也有人推薦她服食「草姬蟲草CS4」，宣稱咳嗽不再那麼劇烈。的確，中醫角度：「蟲草歸肺腎經，有補腎助陽，補肺益陰功效，更是病後體虛調補之佳品。蟲草臨床上用途廣泛，可用於各類肺系問題如鼻敏及氣管敏感，亦有增強免疫及寧神安眠功效。」

Christy服用兩星期後，身體明顯好轉，「成條氣管順返哂，唔再咳，現在遊覽日夜溫差大的國家，鼻敏都冇再發作，不再流鼻水和鼻塞，改善睡眠質素。」現在外遊Christy必定帶備一樽傍身，亦表示全家都有服用，小朋友鼻敏症狀明顯得到改善。

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