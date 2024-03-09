梁芷珮歐遊病足15日失聲激瘦 咳到甩肺藥石無效 竟食XX奇蹟咳斷尾！

「旅遊達人」梁芷珮（Christy）近年密密飛揾真銀，早前一家五口出動拍歐洲遊特輯，可惜旅途間不慎病倒。她指病情在15日裏持續惡化，最初只是感到輕微喉嚨痛，但很快病情加重，「除了不停流鼻水，更加日咳夜咳，咳到癲咗，回港後發現瘦了10多磅！」。
儘管她使用了各種藥物治療，但都無濟於事，許多粉絲和朋友也紛紛送上關心，也引來不少同病相憐的網民留言回覆，表示自己最近都有狂咳和打噴嚏，質疑是否感染「新菌」，也有人推薦她服食「草姬蟲草CS4」，宣稱咳嗽不再那麼劇烈。的確，中醫角度：「蟲草歸肺腎經，有補腎助陽，補肺益陰功效，更是病後體虛調補之佳品。蟲草臨床上用途廣泛，可用於各類肺系問題如鼻敏及氣管敏感，亦有增強免疫及寧神安眠功效。」
Christy服用兩星期後，身體明顯好轉，「成條氣管順返哂，唔再咳，現在遊覽日夜溫差大的國家，鼻敏都冇再發作，不再流鼻水和鼻塞，改善睡眠質素。」現在外遊Christy必定帶備一樽傍身，亦表示全家都有服用，小朋友鼻敏症狀明顯得到改善。
（向下觀看梁芷珮完整分享．．．）
草姬蟲草CS4 強肺 病後調理 獲9成人推介+
草姬「第4代蟲草CS4」能做到3強功效：強肺、強呼吸道、強免疫力，全面調理人體的肺、腎及氣管健康，從根本補肺益陰，整體提升免疫力，有助「防中招」及紓緩後遺症；採用冷萃層流培華技術(CLC)，當中需要嚴謹的製造過程，並由電腦監測培植的環境，確保能精煉出蟲草內的活性成分，比西藏原條蟲草活性高9.5倍#。有調查指出草姬「第4代蟲草CS4」92%改善呼吸道健康*，88%增強免疫力及78%改善失眠，獲9成人推薦+！
據悉，郭晉安和葉凱茵也是星級用家，前者更是20多年忠實用家。郭晉安以前一直受鼻敏症狀困擾，試過多種方法未有改善，直到服食草姬蟲草後，有效改善流鼻水、打乞嚏和鼻塞等鼻敏症狀，更可以增強抵抗力，；至於葉凱茵早前「中招」 ，康復後一直咳和疲倦，肺功能更大不如前，服用草姬蟲草後覺得行樓梯都不再喘氣，而且性質溫和，補而不燥即使大病完後身體虛弱，服食也沒問題！
草姬「第 4 代蟲草 CS4」60 粒
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+2019【草姬第 4 代蟲草 CS4】用家調查
*The Scientific Rediscovery of a Precious Ancient Chinese Herbal
Regimen :Cordyceps sinensis Part II
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