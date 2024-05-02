梁葆貞錫新抱錫到燶 發哥見「順嫂」消瘦陪睇醫生

在長壽處境喜劇《香港81》至《香港86》中飾演「順嫂」一角而深入民心的梁葆貞，早前由加拿大返港探親，獲新城知訊台台長程凱欣(Karen)邀請於《原來生活好快樂》節目訪問。退休多年的「順嫂」不但保養得宜，年屆87歲仍然記性好、轉數快，最難忘與張國榮、周潤發兩位巨星級偶像相處點滴，大讚他們尊重老人家，令她大為感動。

多次大讚新抱 久未亮相幕前的「順嫂」，早年已隨女兒移民加拿大享清福，現時不但有孫，更有曾孫，四代同堂，幸福洋溢。實她幾乎每年都會回港探望兒媳，生活方式就如台長程凱欣形容的「季候鳥式生活」。她說︰「我就好似隻候鳥咁，我鍾意加拿大嘅夏天，冇咁炎熱；我鍾意香港嘅冬天，唔會成日落雨，唔會成日黑麻麻，一早就天黑，咁兩邊都有我摯親嘅人，咁我咪變咗兩面飛囉！」葆貞姐在訪問中，不忘多次大讚在港的媳婦，對她很孝順之餘，說話溫柔令她甜在心頭，故每年也回來相聚。 拒做惡家婆 「順嫂」又大談婆媳相處之道：「新抱同你根本係冇血緣關係，佢唔嫁你個仔都唔識你，咁佢嫁你個仔識到你，婆媳關係都係一種學問，最焦點就係尊重！」她表示，在現今社會擺出「家婆款」這一套已行不通，做人要將心比心，「我呢個新抱對我非常之好，事事都好尊重我哋，老人家最需要嘅就係溫暖、尊重同愛錫。」因此，她不諱言自己愛錫媳婦的程度比子女更甚。

張國榮周潤發關懷老人家 入行逾40年的「順嫂」，父親是已故粵劇界一代始祖、演藝界名宿梁醒波，她坦言在娛樂圈見盡人生百態，但自言很知足的她，樂於做個小人物角色。她最欣賞兩位巨星級偶像，分別是「哥哥」張國榮及「發哥」周潤發，認為他們最值得尊敬。 她憶述，有次返電視台拍劇巧遇張國榮，得知他同移民到溫哥華：「佢問我點解唔搵佢飲茶，我話哥哥我冇你個電話呀，佢話我而家寫畀你，但(有人)叫佢入廠，結果佢拎住個地址、電話逐個廠搵我，佢唔知我喺邊個廠拍嘢！我都好感動，哥哥真係對老人家好尊重、好尊重的一個紅嘅明星！」 至於另一位紅星就是「發哥」周潤發(葆貞姐稱他為「發仔」)，她笑言有次在台慶後台碰到他：「佢問我點解瘦咗咁多，我話我有糖尿病，佢話『睇醫生，我聽日同你睇醫生』，我話唔使我已經睇緊醫生食緊藥，我好感動！」