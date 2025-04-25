梁詠琪事隔廿二年再踏多倫多開騷 落台握手再請歌迷上台合唱

Gigi梁詠琪日前飛到多倫多及拉斯維加斯舉行《時間遇上我們世界巡迴演唱會》，數數手指，原來她對上一次到多倫多開show，已經是二十二年前的事。 Gigi說︰「好多年冇嚟呢兩個地方做show，感覺到呢度嘅歌迷好～興～奮～。其實我都好興奮，多倫多22年冇嚟，見到大家咁熱情，真係好開心，好多朋友話俾我聽，佢哋以前聽我嘅歌，後來移民嚟美加，今次專登嚟睇我個show，而且可以落台同佢哋握手拉近距離，好難得！」



Gigi走落台時歌迷一湧而上，場面一度失控，雖然有兩位外籍保安「護駕」，但專心同歌迷握手的Gigi，竟然愈行愈遠，差點兒找不到路走回舞台，非常搞笑。



她說︰「一向好enjoy演唱會嘅握手環節，見佢地一路忙住攞手機拍片，一路同我握手，少d技術都唔掂，所以我通常慢慢行，其實自己都好enjoy！其實巡迴咗咁多站，難得今次美加站場地許可，梗係要製造特別福利俾歌迷啦。」



Gigi不單止握手，還邀請歌迷跟她一起上台合唱，說：「我覺得佢哋真係好叻，臨時被我拉上台合唱都無怯場，仲要唱得唔錯，其中一個歌迷當日仲係佢結婚十二周年，特登拉埋老公仔嚟睇show慶祝紀念日，好替歌迷開心呀！」Gigi仲興奮地連同所有現場觀眾送上祝福俾這對歌迷，非常有愛！

除了當地的觀眾，有不少歌迷也專程從世界各地飛到美加欣賞Gigi的演唱會，而席間，還有一位很特別的觀眾，就是與Gigi情如父女的填詞人陳少琪的囡囡陳明宜。



「我廿幾年前識Jillian嗰時佢得三歲幾咋，睇住佢長大，而家已經移居外地仲做埋導演，好叻女！今次佢帶埋老公仔嚟睇我演唱會，感覺好得意，大家都好感動呀！」

陳少琪囡囡陳明宜

除了當地的觀眾，有不少歌迷也專程從世界各地飛到美加欣賞Gigi的演唱會，而席間，還有一位很特別的觀眾，就是與Gigi情如父女的填詞人陳少琪的囡囡陳明宜。



「我廿幾年前識Jillian嗰時佢得三歲幾咋，睇住佢長大，而家已經移居外地仲做埋導演，好叻女！今次佢帶埋老公仔嚟睇我演唱會，感覺好得意，大家都好感動呀！」

為了適應時差，Gigi提早數天出發到多倫多，順道跟當地親友見面，還走了一趟多倫多大學和當地潮點，其間遇上不少華裔歌迷，上前要求合照，Gigi都來者不拒。



長達兩年多的「時間遇上我們」世界巡迴演唱會，終於到了尾聲，Gigi坦言很捨不得跟她一起並肩到世界各地演出的工作人員、樂手和舞蹈員，個個都相當專業，令她內心更加不捨！Gigi還哼唱《Today》其中兩句歌詞：「別了依然相信，以後有緣再聚。」希望再有機會開巡演，帶著優秀的團隊們一起繼續開心工作。



提到下半年的工作計劃，Gigi說會開始籌備製作新歌，巡演旅程結束後，是時候沉澱一下自己，好好尋找下個創作方向和靈感。



「這個「時間」作主題的演唱會啟發了我很多，一路唱住20多年來累積的作品，當然當中有許多回憶也有些經歷。但我同時反思時間的意義，其實就是禪修中學習的「一個片刻接著一個片刻」，珍惜舊作品帶我們懷緬過去的好時光同時，也不忘每個時刻其實也是個全新的自己，現在我更希望能用新歌令歌迷更認識我！」Gigi說。