梁詠琪台北完騷返西班牙全天候陪家人 下半年重返電影圈過戲癮

梁詠琪(Gigi)去年二月開始由香港啟動「時間遇上我們」巡迴演唱會，過去一年半到達十五個城市演出，包括香港、廣州、上海、北京、馬來西亞、台北、成都等，演唱會終暫告一段落，期間亦有很多難忘的「驚喜」。 Gigi 表示：「每次做演唱會都特別期待和興奮，把想法以畫面及歌曲完美配合，以藝術角度說故事。第一次跟監製Mark合作，驚喜萬分。又有老朋友趙增熹為舊歌重新編排、配對，例如 《你救哪一個》配《他喜歡的是你》、《原來愛情這麼傷》配《偏見》、《透明》配《好時辰》等，我十分喜歡！還有排舞老師Chris ，今次多個場面都是以舞蹈及戲劇形式去演繹，我在排舞室第一次看到就眼濕濕，非常震撼！這也是我第一次接觸contemporary dance這類型舞蹈，我很享受發掘自己肢體的不同可能性，同時帶給觀眾新鮮感。」

梁詠琪表示第一次接觸contemporary dance這類型舞蹈。

十多場演出，其中有不少難忘畫面，她提到其中南京站有小意外，Gigi 笑説：「這場也是好特別的經驗，有一part是用headset，唱到一半，突然『卜』一聲，咪就沒聲音了，然後我又要繼續跳舞管理表情演戲，幾秒鐘內訊息量很大，導演果斷立即為我換一個新咪，也是未能如常運作，剛好遇上我與排舞老師的二人共舞，又要拿咪，又要一直想着下一個動作要怎樣用哪一只手拿咪，當時十分刺激給我臨場發揮的考驗！最後當然順利渡過，現在想起來這也是一個好經驗，之後同事都笑我唱爆咪太厲害了，哈哈！」 後來到脱外套的部分，Gigi 一直被外套卡住手袖，結果連咪都丟到地上，其時已經來不及了唱歌，Gigi 當機立斷叫停音樂，從新來過，更在台上笑言「我這大外套必須甩好！必須重來」引得全場尖叫聲不斷！

在剛過去的武漢站，是此輪巡演的最後一站，Gigi也很不捨這個舞台，特別加碼到三十多首歌，廣東國語經典全演唱一遍，Gigi 和觀眾都滿載而歸。Gigi 更鬼馬地帶了一個望遠鏡上台，原來她一直覺得很可惜沒辦法看到山頂上的熱情觀眾，她希望把每位觀眾的臉都看清楚，令山頂上的觀眾興奮不已。 巡迴告一段落，Gigi 表示：「真的要先休息一下，陪陪家人，還有回西班牙探親度暑假，之後就投入電影拍攝；去年一整年都在忙巡迴，年底希望把時間放回電影，也可以過過戲癮！」