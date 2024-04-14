梁詠琪圓夢登台北小巨蛋獲楊采妮拉隊撐場 9歲混血囡囡暴風式成長遺傳媽咪長腿

Gigi梁詠琪當年憑《短髮》一曲成功打入台灣市場，專輯更熱賣40萬張，但這些年來，Gigi一直跟夢想的小巨蛋舞台擦肩而過，直到28年後的今天，Gigi終於圓夢登上小巨蛋，除了丈夫跟暴風式成長的9歲女兒專程飛到台灣捧場，Gigi一班好友也從四方八面飛到台北，包括長居新加坡的楊采妮、在大馬的李心潔、嫁到韓國的許茹芸，都因為Gigi而齊集在小巨蛋，與她一起見證這個感動時刻。 梁詠琪《時間遇上我們》演唱會昨晚於台北小巨蛋舉行，除獲丈夫Sergio、女兒Sofia專程飛到台灣打氣外，她的一班圈中好友亦專程飛到台北捧場，包括楊采妮、李心潔、許茹芸，還有台灣藝人徐若瑄、溫昇豪、楊千霈等，以及當年為Gigi炮製不少經典國語金曲的音樂人李思菘，當然少不了一班追隨Gigi多年的粉絲，他們分別來自中、港、台、韓國、新加坡、澳洲、馬來西亞、加拿大、美國、英國、日本、新西蘭的粉絲，他們為偶像印製了寫上「不管等多久 我們都不走」的手幅，送給前來小巨蛋的過萬位歌迷，向登蛋成功的Gigi送上最窩心的祝福。

為台北設專屬歌單 重新編排全國語歌單，服裝、舞蹈、舞台燈光設計均有不同程度的改動，為做好今次小巨蛋演唱會，團隊花盡心思，但同時Gigi也有密切關注花蓮地震災情，昨晚甫開場，她親筆寫了一段文字，向花蓮地震受災災民送上衷心祝福，全文如下：「人生無常，天災無情。衷心向花蓮地震遇難者的家屬表達深切的哀悼，願逝者安息。也向所有救援人員致最高敬意。在此祝願大家健康、平安！」以國語版《花火》作開場曲，Gigi升上小巨蛋舞台一刻，在場過萬位歌迷一同鼓掌歡呼，之後Gigi接連唱了多首經典國語歌，包括《Spaghetti》、《膽小鬼》、《新鮮》等。Gigi為歌迷設計台北場獨一無二的專屬「全國語」歌單，搭配「時間遇上我們」的主題，把時間軸區分成「昨日、今日、明日」，30多首的國語金曲，Gigi有份跟演唱會團隊一同挑選，還有舞台燈光設計、部份舞台服飾，亦有重新打造，當中加插了unplug環節，Gigi接連唱出七首較少公開獻唱的歌，包括《我要一種感覺》、《我們的笑很像》、《緊急的眼淚》、《洗臉》、《天使與海豚》、《懂得愛自己》以及《魔幻季節》。