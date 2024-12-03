梁詠琪完成五場sidetrack音樂會感覺人生解鎖 尾場encore臨時加唱安靜版《灰姑娘》

一連五場在演藝劇院舉行的《梁詠琪 時間遇上我們～專屬的特別》Side Track音樂會，梁詠琪（Gigi）趁昨晚（12月1日）尾場特別為觀眾額外送上《哭了》和自己作曲的《同班同學》，但現場觀眾依然意猶未盡，完騷仍拒絕離場，不斷嗌encore，最終Gigi再度上台，在音樂總監趙增熹即興鋼琴伴奏下獻唱經典歌《灰姑娘》，全場大合唱，為五場Side Track音樂會圓美落幕。

終於完成首個在香港舉行的全廣東歌Side Track音樂會，Gigi以「人生解鎖」來形容，她說：「因為未試過搞一個小型、主力唱side track歌嘅音樂會，今次的歌單特別有感覺，例如我揀嘅成長三步曲，《好不好》、《因果》、《等人》，這些歌很出色，我不時都會攞番出嚟聽，有好多回憶喺裡面，揀歌方面自己就好滿足，當然歌迷依然有海量嘅要求，哈哈！真係唱唔晒呀。」提到最難忘的晝面，Gigi坦言是在第四和第五場，因為太投入整個舞台表演而感動哽咽，很多感覺湧上心頭。「例如今晚唱《好不好》，我只是好投入去唱，但突然間，唱到某句歌詞，點知好想喊，要即刻㩒住自己，唔好太過激動，因為會影響唱歌。仲有第四場唱《迴旋木馬的終端》，因為見到有台下歌迷流淚，我又忍唔住，你知我一見到人喊就會被感染，而且呢啲歌陪住我好耐，亦都陪住佢哋，呢幾晚我哋一齊製造咗一個回憶嘅畫面，用『感動』都形容唔到，係大家一齊陪我經歷咗這個過程的那種滿足感同開心。」