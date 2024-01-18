梁詠琪拍足球電影 為老公搵飛睇美斯

梁詠琪（Gigi）主演的電影《上半場》，將於今年暑假開拍，昨日（17/1）電影公司在朗豪坊舉行啟動禮，席間更邀請了「有波齊齊踢」慈善活動的小朋友出席，與Gigi互動Chit Chat，以希望透過電影，將正面訊息傳遞開去。

電影啓動禮上，Gigi笑稱自己在人生下半場，而小朋友正是上半場的開始。她說︰「我覺得每一個人都需要有夢想，特別小朋友會有好多夢想，夢想可推動他們努力向前。」一向樂於行善的Gigi，多年前已與好友李心潔、許茹芸和楊采妮共同成立「小黃花慈善基金」，幫助弱勢家庭兒童的教育環境，Gigi借自身例子鼓勵大家，希望大家於追夢同時，能力範圍可以也鼓勵幫助他人完成夢想。