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娛樂
2024-01-18 19:13:18

梁詠琪拍足球電影 為老公搵飛睇美斯

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梁詠琪與多位小朋友出席電影《上半場》啟動禮。

梁詠琪（Gigi）主演的電影《上半場》，將於今年暑假開拍，昨日（17/1）電影公司在朗豪坊舉行啟動禮，席間更邀請了「有波齊齊踢」慈善活動的小朋友出席，與Gigi互動Chit Chat，以希望透過電影，將正面訊息傳遞開去。

電影啓動禮上，Gigi笑稱自己在人生下半場，而小朋友正是上半場的開始。她說︰「我覺得每一個人都需要有夢想，特別小朋友會有好多夢想，夢想可推動他們努力向前。」一向樂於行善的Gigi，多年前已與好友李心潔、許茹芸和楊采妮共同成立「小黃花慈善基金」，幫助弱勢家庭兒童的教育環境，Gigi借自身例子鼓勵大家，希望大家於追夢同時，能力範圍可以也鼓勵幫助他人完成夢想。

 

梁詠琪收到小朋友送的足球。

希望有飛睇美斯

電影啟動禮上，有女主角Gigi參與外，還有「有波齊齊踢」創辦人陳坤希小姐及有份參與電影《上半場》試鏡的一班「有波齊齊踢」小朋友也有出席。在簡單而隆重的啓動儀式上，小朋友將最喜歡的足球送給Gigi，以答謝Gigi接拍《上半場》這部電影，讓更加人喜愛足球，發放正面訊息。

被問到Gigi對足球的熱誠，她坦言不算大，但會同老公一齊睇球賽。提到美斯將來港作賽，她表示老公在巴塞隆拿時，會到球場睇賽事，但來港之後便沒有機會看他喜歡的球隊，知道美斯即將到香港，自己亦很努力撲飛，希望到時可以和老公有機會都想一睹美斯風采。她表示最近仍是忙於《梁詠琪 時間遇上我們演唱會》巡迴演，尾站在6月舉行，7月便要投入電影拍攝。

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梁詠琪將於7月拍攝電影。

梁詠琪出席電影《上半場》啟動禮。

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