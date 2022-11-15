梁詠琪明年2月開騷 闊別5年再踏紅館：不會母女檔上場

梁詠琪(Gigi) 闊別紅館5年，今日宣布將於明年2月17、18日再踏舞台，舉行一連兩場《梁詠琪 時間遇上我們》演唱會。Gigi的囡囡Sofia也熱外唱歌、跳舞，演唱會可會母女檔上場？Gigi忍不住大笑：「佢好搞笑，當佢知道我開演唱會，佢問：『咁我呢？』嚇死我，以為佢想上台，原來佢擔心要返學無得去睇，其實囡囡唔會上台啦，佢喺台下搖吓熒光棒，都會好開心。」

以歌聲分享近年人生變幻

今次個唱以「時間」作為主軸，劃分「昨天」、「今天」、「明天」3個部分，以歌聲與樂迷分享這幾年間的成長和體會，因此演唱會取名為『時間遇上我們』，她解釋，「以往會用一種慶祝方式去打開一個演唱會，但呢幾年好多事情發生，我哋嘅舒適圈消失咗，你冇辦法改變佢，但我哋可以用呢段時間，去做一啲我哋未做過嘅事，令時間與我們重新接軌。我希望用一種比較接近劇場表演嘅方式，配合舞台、畫面嘅設計，帶大家一齊打開一個時間錦囊，去重溫我多年嘅歌。」