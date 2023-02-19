梁詠琪演唱會｜陳蕾做嘉賓世一變粉絲合唱《膽小鬼》 自誇熟識Gigi所有歌：可能熟過佢本人

梁詠琪(Gigi)一連3場的《時間遇上我們》演唱會，昨晚(18日)來到第二場，請來陳蕾(豹哥)擔任嘉賓，二人一起合唱《嫌棄》，兩人結緣於拍電影《骨妹》，當時沒對手戲，只覺得對方好靜好怕羞，但後來發現陳蕾作品好好聽，才憶起大家曾經一齊拍戲。Gigi強調真心欣賞，並曾上網搜尋陳蕾的作品，「我唔係是是但但請個人嚟（任嘉賓）㗎！」陳蕾獲公開激讚，連聲多謝，並表示為大家成功爭取不屬歌單之內的一晚限定合唱版《膽小鬼》，這是她8年前Busking時經常自彈自唱的作品，能在這舞台跟Gigi合唱，別具意義。

陳蕾做嘉賓無壓力 Gigi大讚陳蕾自己作曲作詞，好犀利，更以「陳蕾世一」稱呼她，昨晚，Gigi特別挑選了一首自己很喜歡的陳蕾作品《相信一切是最好的安排》一起合唱。平日的霸氣世一的豹哥，忽然變成小粉絲，自爆好耐之前已經聽Gigi的作品。有過前一晚張敬軒在台上指「97年睇Gigi演《初戀無限Touch》」的經驗，Gigi豁出去說：「好耐好耐好耐之前吖嘛。」台下觀眾馬上爆笑。為引證自己是「天字第一號」鐵粉，陳蕾在台上說：「剛才後台化妝，我係可以跟住你今晚個rundown去唱，同埋我聽得好偏，例如《湖水》、《緊急的眼淚》。基本上Gigi嘅歌我都識，做嘉賓完全冇壓力，只需要簡單背一背歌詞，可能我仲熟過你本人，哈哈。」