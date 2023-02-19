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娛樂
2023-02-19 13:00:24

梁詠琪演唱會｜陳蕾做嘉賓世一變粉絲合唱《膽小鬼》 自誇熟識Gigi所有歌：可能熟過佢本人

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梁詠琪請來陳蕾擔任第二場演唱會嘉賓。

梁詠琪請來陳蕾擔任第二場演唱會嘉賓。

梁詠琪(Gigi)一連3場的《時間遇上我們》演唱會，昨晚(18日)來到第二場，請來陳蕾(豹哥)擔任嘉賓，二人一起合唱《嫌棄》，兩人結緣於拍電影《骨妹》，當時沒對手戲，只覺得對方好靜好怕羞，但後來發現陳蕾作品好好聽，才憶起大家曾經一齊拍戲。Gigi強調真心欣賞，並曾上網搜尋陳蕾的作品，「我唔係是是但但請個人嚟（任嘉賓）！」陳蕾獲公開激讚，連聲多謝，並表示為大家成功爭取不屬歌單之內的一晚限定合唱版《膽小鬼》，這是她8年前Busking時經常自彈自唱的作品，能在這舞台跟Gigi合唱，別具意義。

梁詠琪在第二場演唱會唱得更投入，觀眾也更熱情。 梁詠琪在第二場演唱會唱得更投入，觀眾也更熱情。 Gigi強調是真心欣賞陳蕾，才請他做嘉賓。 梁詠琪第二場演唱會

陳蕾做嘉賓無壓力

Gigi大讚陳蕾自己作曲作詞，好犀利，更以「陳蕾世一」稱呼她，昨晚，Gigi特別挑選了一首自己很喜歡的陳蕾作品《相信一切是最好的安排》一起合唱。平日的霸氣世一的豹哥，忽然變成小粉絲，自爆好耐之前已經聽Gigi的作品。有過前一晚張敬軒在台上指「97年睇Gigi演《初戀無限Touch》」的經驗，Gigi豁出去：「好耐好耐好耐之前嘛。」台下觀眾馬上爆笑。為引證自己是「天字第一號」鐵粉，陳蕾在台上：「剛才後台化妝，我係可以跟住你今晚個rundown去唱，同埋我聽得好偏，例如《湖水》、《緊急的眼淚》。基本上Gigi嘅歌我都識，做嘉賓完全壓力，只需要簡單背一背歌詞，可能我仲熟過你本人，哈哈。」

梁詠琪第二場演唱會。 梁詠琪第二場演唱會。 梁詠琪第二場演唱會，丈夫和囡囡睇得好投入和興奮。 謝安琪張繼聰入場支持梁詠琪。 鄭中基一家四口齊來捧場。 余香凝入場支持梁詠琪。

鄭中基一家四口 謝安琪張繼聰齊捧場

Gigi比前一晚唱得更放更投入，歌迷亦更為熱情。當Gigi獻唱《I'll Be Loving You 全場歌迷一起開著手機燈，全場一遍燈海。在唱快歌環節，Gigi主動提議大家企起身，除了老公Sergio和女兒Sofia落力支持，一眾星級好友包括鄭中基與太太余思敏帶同仔女全家捧場、張繼聰謝安琪夫婦、柏安妮與女兒Natalie、余香凝、曾比特、文念中等，以及歌迷都一呼百應，跟著Gigi一起邊跳邊唱《出走地平線》、《25》、《我鍾意》以及《好時辰》。緊接獻唱《灰姑娘》時，全場一起大合唱，場面感動。昨晚唱畢最後一首歌《愛自己》後， 觀眾拒離場不斷嗌Encore最後Gigi再次走上舞台，獻唱《他喜歡的是你》，還向現場觀眾連環送上飛吻，為第二場演唱會完美作結。

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