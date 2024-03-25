梁詠琪生日前夕到澳門開騷 驚見父女登場勁驚訝

梁詠琪(Gigi)日前在澳門舉行《時間遇上我們》巡迴演唱會，亦是今年的首站，她亦特別為澳門站歌迷送上雙重福利，除訂製了一套全新的大露背歌衫亮相，演唱期間她更走到台下與歌迷握手，令觀眾因此陷入瘋狂狀態。

由於開show日期是Gigi生日前席，演唱會頓變成一個大型生日會，歌迷高舉印有「生日快樂」的應援手幅，打算發動全場大合唱生日歌祝賀壽星女，但好戲在後頭，此時女兒Sofia拿著咪緩緩地走到舞台中央，引領歌迷一起大合唱中英文版生日歌，老公Sergio則送上花束，一直被蒙在鼓裏的Gigi，驚喜得目瞪口呆，而兩父女的出現，全場歌迷亦興奮得不斷拍掌尖叫。

被感到得眼濕濕的Gigi，在台上問女兒害不害怕？Sofia直話直說：「A little bit！」逗得全場觀眾大笑，Gigi馬上送上擁抱以作鼓勵，同時亦親親老公感謝，但怕羞的Gigi卻刻意用花擋著臉，不讓觀眾看到他們親嘴。

能夠與家人和歌迷一起預祝生日，Gigi在台上說：「我要謝謝我的家人，你們就像我的天使一樣，你們的到來讓我的人生變得不一樣，你們的出現讓我的人生不再孤單……」此時一直充當爸爸私人翻譯的Sofia，被「孤單」這兩個中文字搞到一頭霧水，不懂得翻譯下去，此時Gigi感動的說：「太好啦，我希望你永遠不知道『孤單』這種感覺，因為爸爸媽媽會一直愛你。」