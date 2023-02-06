梁詠琪開騷前夕忍痛自我隔離 期待囡囡台下大叫媽咪

梁詠琪(Gigi)將於本月17日至19日在紅館舉行一連三場《梁詠琪 時間遇上我們》演唱會。Gigi每日積極到排舞室排舞，在舞蹈總監Chris指導下，她與舞蹈員相當合拍，無論是快歌部分，抑或需要情感流露的慢歌，即使面對高難度動作，都能揮灑自如，狀態大勇。 Gigi坦言已進入整裝待發心情，還透露每晚都會有特別嘉賓，保證觀眾有驚喜，她說：「三晚會有唔同嘉賓，全部嘉賓都好爽快答應，願意同我一齊分享呢個咁開心嘅時刻，全部都係我好欣賞嘅朋友，佢哋曾經同我喺音樂、電影上合作過，有陪伴我一起成長嘅歌手朋友，亦都有我好欣賞嘅新晉歌手。」

個唱大騷琴技 提到演唱會服裝，Gigi表示由於演唱會內容有故事性，服裝設計上會帶有情感元素，所以特別邀請了好幾位設計師，為個唱準備戰衣，更有部分靚衫專程在外國訂造，正趕緊縫製空運來港。至於音樂部份，Gigi邀請了曾為她首個紅館個唱擔任音樂總監的趙增熹坐陣，對方更特別為Gigi多首經典金曲重新配樂，她說：「今次唔同嘅音樂改編令我驚喜萬分，無論排舞老師定監製，收到重新改編嘅音樂，都驚嘆表示：『Gigi，今次音樂真係好出色！』同埋今次演唱會我會彈琴，阿熹都俾咗好多意見我。」 忍痛離家出走 Gigi決定在個唱上自彈自唱，某程度上是受到囡囡影響。她說︰「因為囡囡學緊琴，令我重拾對彈琴嘅熱誠，一個月前已經開始練琴，彈俾屋企人聽，但正所謂『瘦田冇人耕、耕開有人爭』，阿囡見我彈，會問：媽咪幾時到我彈？但剛剛無人彈佢又唔彈喎，哈哈！」以往兩母女形影不離，但演唱會進入倒數階段，Gigi近日忍痛決定「離家出走」，搬到酒店暫住，希望有更多私人空間，專心準備個唱。「唉！其實呢個決定都好掙扎，健康原因真係需要隔離自己，同時需要更多自己嘅空間，專心背歌詞、練琴，記跳舞steps，需要一個好靜嘅環境，所以我做咗呢個對自己好殘忍，因為要離開屋企一排、但又好需要嘅決定，我有同囡囡解釋，佢都明白，但夜晚我哋可以face time，如果佢有中文功課唔識，我都一定可以教佢。其實反而咁樣佢會更加期待我個演唱會，到時可能會喺台下尖叫『媽咪，好耐冇見！』，哈哈！」