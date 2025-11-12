梁詠琪陳湛文出席金雞百花電影節 《逆轉上半場》定檔聖誕上映

《逆轉上半場》導演黃柏基聯同梁詠琪及陳湛文，出席於廈門舉行的2025年金雞百花電影節開幕活動。

由柯星沛、張潔妮監製，黃柏基執導，郭逸材編劇，起用一眾好戲演員，包括梁詠琪（Gigi）、陳湛文、凌文龍、梁雍婷（Rachel）、朱栢康等合演，並有楊偲泳、陳輝虹友情客串，聯同一班熱愛足球的年輕演員，包括周衹月、林諾、陳諾霆、譚峻然、單焯翹，攜手打造熱血喜劇電影《逆轉上半場》，將安排在今個聖誕檔期，12月25日於香港上映。

舉行內地首映

電影《逆轉上半場》導演黃柏基聯同梁詠琪及陳湛文，昨晚（11月11日）出席於廈門舉行的2025年金雞百花電影節開幕活動，並於金雞影展舉行內地首映禮，與觀眾交流互動，分享激勵時刻。梁詠琪看到現場觀眾的熱烈反應，讓她勾起不少拍攝時的回憶與感受，並高興能夠透過這部熱血又搞笑的作品，激勵大家追夢的決心。