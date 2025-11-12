梁詠琪陳湛文出席金雞百花電影節 《逆轉上半場》定檔聖誕上映

由柯星沛、張潔妮監製，黃柏基執導，郭逸材編劇，起用一眾好戲演員，包括梁詠琪（Gigi）、陳湛文、凌文龍、梁雍婷（Rachel）、朱栢康等合演，並有楊偲泳、陳輝虹友情客串，聯同一班熱愛足球的年輕演員，包括周衹月、林諾、陳諾霆、譚峻然、單焯翹，攜手打造熱血喜劇電影《逆轉上半場》，將安排在今個聖誕檔期，12月25日於香港上映。
舉行內地首映
電影《逆轉上半場》導演黃柏基聯同梁詠琪及陳湛文，昨晚（11月11日）出席於廈門舉行的2025年金雞百花電影節開幕活動，並於金雞影展舉行內地首映禮，與觀眾交流互動，分享激勵時刻。梁詠琪看到現場觀眾的熱烈反應，讓她勾起不少拍攝時的回憶與感受，並高興能夠透過這部熱血又搞笑的作品，激勵大家追夢的決心。
Gigi寄語年輕人
梁詠琪引用在電影中一句令她甚為感觸的對白：「一日不認輸，一日還未輸」，Gigi認為：「無論是運動還是人生，心態最為關鍵，今天的成功或失敗不代表永遠，未來仍有無限可能。」Gigi又鼓勵大家，不論在夢想、事業、愛情與人生中保持不認輸的精神，始終對明天懷抱希望，人生漫長，難免會遇到困難與挫折，但這些經歷都是寶貴的人生課題。Gigi寄語年輕人，在剛開始工作時要勇於學習，抓緊每個機會，無論成敗都是鍛煉與成長的契機。
《逆轉上半場》同時獲選為第22屆香港亞洲電影節閉幕電影，Gigi及陳湛文等日前亦有出席閉幕禮。Gigi 憶述拍攝時正值酷暑，需在烈日下無遮無掩進行拍攝，既要防曬以免膚色不連戲，湛文佩服小演員們精力充沛，停機後仍繼續踢波。