梁詠琪首個Side track音樂會火速售罄 期待與fans近距離接觸

梁詠琪將於11月27日至12月1日，於香港演藝學院香港賽馬會演藝劇院，舉行一連五場《時間遇上我們~專屬的特別 香港場》的Gigi梁詠琪，門票在今日(3日)早上十時公開發售，大批歌迷湧進網站撲飛，雖然一度出現「塞車」情況，但據歌迷表示，購買過程總算順利。

Gigi一早就在個人社交網站預告，會在全廣東話歌單的《時間遇上我們~專屬的特別 香港場》上，將會獻唱多首入行以來從未在演唱會或甚少在公開場合發表的廣東歌作品，並且五場的歌單都會有所不同，昨晚Gigi更發表了一段視頻，呼籲歌迷點唱：「之前我開《時間遇上我們》，好多歌迷留言想我唱某啲歌，但最終都冇唱到，唔好嬲，你哋而家再留言俾我，要我一定一定要唱邊首歌，希望到時歌單擺得晒啦！」

歌迷不單只踴躍留言點唱，今早更踴躍進入網站搶飛，五場門票最終火速售罄。入行以來首個Side track音樂會，Gigi坦言沒有想過歌迷會如此期待，她說：「因為今次唔係唱熱門歌，好多歌都係第一次、或者好少機會公開獻唱，自己都好期待，在劇院近距離開side track音樂會都係第一次，期待同大家傾吓密偈，又興奮、又好緊張嘅感覺。」