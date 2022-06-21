梁詠琪首拍台劇獲伊藤潤二加持 孖金馬獎新人陳姸霏演母女

全新恐怖懸疑台劇《聰明鎮》，改編自日本恐怖漫畫大師伊藤潤二的筆下作品，並於日前舉行開鏡儀式，導演謝駿毅、製作人徐國倫率領劇中演員梁詠琪、陳姸霏、余杰恩、鄭煒齡、劉修甫、潘綱大以及宋柏緯穿上戲服出席。

梁詠琪（Gigi）首次接演台劇，因疫情關係而闊別台灣三年，她相當期待這次的演出拍攝，也表示很想念台灣的觀眾和朋友，Gigi曾以電影《心動》獲金馬獎最佳女主角提名，這是第一次參與台劇演出，飾演一心為了讓女兒重考上好學校，不惜捨棄一切換取機會的單親母親。梁詠琪表示：「第一次看到劇本就被這個極具挑戰性的單親媽媽角色吸引，我一直希望能擴大自己的戲路，對此次演出非常期待。《聰明鎮》故事驚悚懸疑、引人入勝，加上要拍攝出伊藤潤二老師的風格，對整個製作團隊來說，都是一個極大的挑戰，很榮幸能參與其中。」

展現重未見過的梁詠琪

梁詠琪預早三個月開始研究劇本、為角色的心理狀態做準備，務求盡最大努力達到演出要求。梁詠琪說：「所以在入境隔離期間也沒懶着，每天看新聞報導和讀劇本，希望盡快融入環境，與各演員能自然交流，讓演出更到位。期待觀眾能看到一個從未見過的梁詠琪。」飾演女兒的21歲演員陳姸霏非常喜歡劇本，她直呼：「和Gigi姐第一次見面是視訊，讀本時就被她的專業圈粉，至今仍覺得不可思議可以跟她同台演出，我已經準備好全力以赴。」陳姸霏先後奪得金馬獎及台北電影獎的最佳新演員，開鏡當日，導演謝駿毅同時帶領飾演學生的六位新銳演員亮相，一字排開氣勢不凡。謝駿毅對這次的演員組合相當有信心，他表示：「Gigi的表演功力毋庸置疑，在第一次視訊的過程中，她對劇本及角色的想法與我一拍即合；陳姸霏在試鏡過程中，讓我看到她與眾不同的表演靈活度。」而其他的年輕演員，都是外型搶眼，又極具表演張力的新生代演員。