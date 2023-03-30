梁詠琪《停一停•心呼吸》MV涉抄襲 「心呼吸」再發聲明惹公開災難

梁詠琪(Gigi)早前為「心呼吸」慈善團體演繹主題曲《停一停•心呼吸》，音樂MV畫面與Chloeography Project於18年的作品《遙遙之城 Maybe Tomorrow 》相似，該MV由林嘉欣老公袁劍偉執導，現時MV已經下架。Gigi今晚出席品牌活動時，表示知道袁劍偉正在處理，稱對方稍後會回應。問到MV日後是否需要重拍，她表示願意配合，因為今次是為慈善團體宣傳正面訊息。

Gigi表示有看過相關截圖，也覺得很相似，但沒有探究團隊有沒有抄襲，並自言今次只是負責唱歌和拍攝MV，因為是與慈善團體合作，也沒有收取酬勞，坦言入行多年從未遇過同類事件。她稱事件現交由導演及團隊去處理。