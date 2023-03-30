梁詠琪《停一停•心呼吸》MV涉抄襲 「心呼吸」再發聲明惹公開災難

梁詠琪(Gigi)早前為「心呼吸」慈善團體演繹主題曲《停一停•心呼吸》，音樂MV畫面與Chloeography Project於18年的作品《遙遙之城 Maybe Tomorrow 》相似，該MV由林嘉欣老公袁劍偉執導，現時MV已經下架。Gigi今晚出席品牌活動時，表示知道袁劍偉正在處理，稱對方稍後會回應。問到MV日後是否需要重拍，她表示願意配合，因為今次是為慈善團體宣傳正面訊息。
Gigi表示有看過相關截圖，也覺得很相似，但沒有探究團隊有沒有抄襲，並自言今次只是負責唱歌和拍攝MV，因為是與慈善團體合作，也沒有收取酬勞，坦言入行多年從未遇過同類事件。她稱事件現交由導演及團隊去處理。
聲明被指沒內容
「心呼吸」晚上在專頁再發聲明，稱昨日已跟Chloeography Project直接溝通了解，並謂「感恩各製作單位當初義不容辭響應慈善，付出了自己的精神及時間，齊心製作《停一停•心呼吸》歌曲及音樂錄像，本意乃希望透過歌曲及影像，為公眾介紹『用心感受呼吸』這個簡單的心安方法，以舒緩負面情緒，但現在為各方帶來困擾，我們深感抱歉。每個困難都是學習和進步的機會。『心呼吸』作為本港慈善團體，會繼續堅持我們的理念，為香港人推廣心安方法，在忙碌生活中適時停下來，以減壓和舒緩情緒。」
由於團體的聲明沒正面回應抄襲風波，也沒有向Chloeography Project道歉，網民洗版式斥團體不肯認錯，只是借慈善為名淡化事件，又認為這個所謂回應其實是沒有回應。